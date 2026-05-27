Megszüntették a hivatali vesztegetéssel vádolt polgármester házi őrizetét

Eltörölték Nagy Barnabás bűnügyi felügyeletét, miután a hatóságok legfrissebb határozata szerint már nem áll fenn a bizonyítás megnehezítésének veszélye – közölte a Blikk.hu. A Fővárosi Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása alapján a halászteleki polgármester korlátozásait feloldották, bár az április végén hozott korábbi bírósági döntés eredetileg augusztus 18-ig tartotta volna érvényben a kényszerintézkedést. A mostani határozat ugyanakkor nem tér ki az ügy másik érintettjére, Bóna Zoltán országgyűlési képviselőre, akinek bűnügyi felügyeletéről nem született újabb rendelkezés.

Súlyos bűncselekménnyel vádolták Halásztelek polgármesterét

A városvezetőt még április 16-án fogták el a hatóságok, majd két nappal később elrendelték a bűnügyi felügyeletét és a távoltartását. Szigorúbb korlátozás hiányában Nagy Barnabás már akkor hazatérhetett halásztelki otthonába, és a kényszerintézkedés mellett is folytathatta a munkáját. A férfi korábban a közösségi oldalán megnyugtatta a lakosokat, hogy szabadon elláthatja hivatali teendőit, és hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb Halásztelek szolgálata, ahol a választók bizalmából 2019-től alpolgármesterként, 2024-től pedig már polgármesterként dolgozik.

A gyanú szerint a polgármester segített abban, hogy 70 éves, nyugdíjas édesanyját fiktív módon alkalmazzák a Fidesz-frakcióban. Az idős asszony 2024 októbere óta állt szerződésben az Országgyűlés Hivatalával, mint Bóna Zoltán fideszes képviselő munkáját segítő személyi titkár, ám a valóságban semmilyen érdemi munkát nem végzett.

A fiktív munkaviszony ideje alatt a nő összesen 13,3 millió forintot vett fel fizetésként és egyéb juttatásként. Az ügyészség adatai szerint a felvett pénz nagy részét maga a polgármester használta fel, míg a fennmaradó összeget a korábbi megállapodásuknak megfelelően visszajuttatta a képviselőnek. Bóna Zoltánt közvetlenül az új Országgyűlés megalakulását követően, május elején vették őrizetbe az ügy kapcsán. A nyomozás során az Országgyűlés Hivatala nem szerződő félként, hanem kifizetőként szerepelt, így a hatóságok hivatalosan vagyon elleni bűncselekmény áldozataként kezelik az intézményt.