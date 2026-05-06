Az egri Tescóban kapták lopáson a polgármestert: sárgarépa kódját ragasztotta a Legóra

Az egri Tescóban érték tetten Bujáki Ferencet, Terpes független polgármesterét, aki a 24.hu információi szerint az úgynevezett „banántrükköt” alkalmazta az önkiszolgáló kasszánál. A módszer lényege, hogy a vásárló egy értékesebb árucikkre egy jóval olcsóbb termék – általában lédig gyümölcs vagy zöldség – vonalkódját ragasztja rá, majd azt olvassa be helyette. Bujáki Ferenc esetében a választás a sárgarépára esett.

Sárgarépaáron vett Legót a polgármester

Több alkalommal is így „vásárolt” a polgármester

A gyanú szerint a legutóbbi alkalommal a településvezető gyerekjátékokat – köztük Legót –, édességeket és különböző kozmetikai termékeket próbált meg sárgarépa áron kifizetni. Ezzel mintegy 50 ezer forintos kárt okozott volna az áruháznak, ha a biztonságiak nem érik tetten.

A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor nem egyedi esetről van szó. A 47 éves férfi előállítása után a nyomozók kiderítették, hogy a polgármester korábban már legalább két alkalommal hajtott végre hasonló vásárlást ugyanezzel a módszerrel.

Eljárás indult az ügyben

Az Egri Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanúja miatt indított eljárást ellene.

A portál megkereste az érintett polgármestert is, aki nem próbálta tagadni a történteket. Bujáki Ferenc szűkszavúan annyit közölt: