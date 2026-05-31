Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

puskás aréna

Vasárnap fél háromig voltak talpon a mentőegységek Budapest utcáin a Bajnokok Ligája döntője után

Sikeresen és komolyabb incidensek nélkül vizsgázott Magyarország mint házigazda a kontinens legrangosabb klubfutball-eseményének lebonyolításakor, amelyhez az Országos Mentőszolgálat nyújtott szilárd védőhálót. A vészhelyzeti hatóságok tájékoztatása szerint a grandiózus sportesemény központi helyszíneként szolgáló Puskás Aréna és a kapcsolódó szurkolói zónák területén összesen kilencvenegy esetben volt szükség orvosi beavatkozásra, ám rendkívüli, az esemény méltóságát veszélyeztető biztonsági válsághelyzet nem alakult ki.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vasárnap reggel közzétett hivatalos mérlege szerint a nemzetközi kupadöntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén és gyülekezési pontján folyamatos, megerősített jelenléttel biztosították az egészségügyi hátteret. A monumentális logisztikai feladatban összesen 62 mentőegység és több mint 200 elhivatott mentődolgozó vett részt, akik a szombati nap folyamán végig a helyszínen tartózkodtak. A feszített tempójú eseményhez kapcsolódóan a szakembereknek összesen 91 esetben kellett egészségügyi ellátást nyújtaniuk a helyszíneken, és végül 25 embert szállítottak további megfigyelés vagy kezelés céljából egészségügyi intézménybe. A hivatalos statisztikák alapján a legtöbb azonnali beavatkozás és segítségnyújtás közvetlenül a Puskás Aréna falain belül, illetve annak közvetlen környezetében történt, ahol a stadionba belépő tömegek koncentrálódtak – írta a Ripost.

A Puskás Aréna látogatóinak egészségét hajnalig óvta a mentőszolgálat
A mentőegységeknek a stadionon kívüli, belvárosi gyülekezési pontokon is akadt dolguk a délutáni és esti órákban. Az Andrássy úton nyolc esetben részesítettek ellátásban rászorulókat, közülük négy embert szállítottak kórházba. A kiemelt történelmi helyszínnek számító Hősök terén tíz embert láttak el a mentők, akik közül hét személyt kellett egészségügyi intézménybe szállítani kisebb rosszullétek vagy sérülések miatt.

Összehangolt biztosítás volt a Puskás Aréna mellett a szurkolói zónákban is

A hatóságok által kialakított egyéb logisztikai pontok is komoly orvosi felügyelet alatt álltak. A Városligetben berendezett, a külföldi vendégek számára fenntartott Fan Meeting Point (szurkolói találkozási pont) helyszínén a mentők 12 alkalommal végeztek helyszíni ellátást és öt esetben látták indokoltnak a kórházi beszállítást. Ezzel egy időben a rivális tábor számára az MTK Sportkomplexumnál kijelölt gyülekezési körzetben lényegesen nyugodtabban teltek az órák, itt mindössze két embert kellett ellátni, akik közül egy személyt vittek kórházba a mentőszolgálat munkatársai.

Az Országos Mentőszolgálat megnyugtató összegzése szerint a kiemelt kockázatú rendezvény során egyetlen rendkívüli, kirívó egészségügyi vagy biztonsági esemény sem történt.

A külföldi és hazai szurkolók többsége fegyelmezetten, a szabályokat betartva ünnepelt a fővárosban. A mentőerők megfeszített, példás koordináció mellett végzett munkája végül vasárnap hajnalban, 2 óra 30 perckor ért hivatalosan véget, amikor az utolsó szurkolói csoportok is elhagyták a közterületeket, ezzel is bizonyítva a magyar rendvédelmi és egészségügyi szervek magas fokú professzionalizmusát.

