Vasárnap fél háromig voltak talpon a mentőegységek Budapest utcáin a Bajnokok Ligája döntője után

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vasárnap reggel közzétett hivatalos mérlege szerint a nemzetközi kupadöntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén és gyülekezési pontján folyamatos, megerősített jelenléttel biztosították az egészségügyi hátteret. A monumentális logisztikai feladatban összesen 62 mentőegység és több mint 200 elhivatott mentődolgozó vett részt, akik a szombati nap folyamán végig a helyszínen tartózkodtak. A feszített tempójú eseményhez kapcsolódóan a szakembereknek összesen 91 esetben kellett egészségügyi ellátást nyújtaniuk a helyszíneken, és végül 25 embert szállítottak további megfigyelés vagy kezelés céljából egészségügyi intézménybe. A hivatalos statisztikák alapján a legtöbb azonnali beavatkozás és segítségnyújtás közvetlenül a Puskás Aréna falain belül, illetve annak közvetlen környezetében történt, ahol a stadionba belépő tömegek koncentrálódtak – írta a Ripost.

A Puskás Aréna látogatóinak egészségét hajnalig óvta a mentőszolgálat

Fotó: Shutterstock

A mentőegységeknek a stadionon kívüli, belvárosi gyülekezési pontokon is akadt dolguk a délutáni és esti órákban. Az Andrássy úton nyolc esetben részesítettek ellátásban rászorulókat, közülük négy embert szállítottak kórházba. A kiemelt történelmi helyszínnek számító Hősök terén tíz embert láttak el a mentők, akik közül hét személyt kellett egészségügyi intézménybe szállítani kisebb rosszullétek vagy sérülések miatt.

Összehangolt biztosítás volt a Puskás Aréna mellett a szurkolói zónákban is

A hatóságok által kialakított egyéb logisztikai pontok is komoly orvosi felügyelet alatt álltak. A Városligetben berendezett, a külföldi vendégek számára fenntartott Fan Meeting Point (szurkolói találkozási pont) helyszínén a mentők 12 alkalommal végeztek helyszíni ellátást és öt esetben látták indokoltnak a kórházi beszállítást. Ezzel egy időben a rivális tábor számára az MTK Sportkomplexumnál kijelölt gyülekezési körzetben lényegesen nyugodtabban teltek az órák, itt mindössze két embert kellett ellátni, akik közül egy személyt vittek kórházba a mentőszolgálat munkatársai.

Az Országos Mentőszolgálat megnyugtató összegzése szerint a kiemelt kockázatú rendezvény során egyetlen rendkívüli, kirívó egészségügyi vagy biztonsági esemény sem történt.

A külföldi és hazai szurkolók többsége fegyelmezetten, a szabályokat betartva ünnepelt a fővárosban. A mentőerők megfeszített, példás koordináció mellett végzett munkája végül vasárnap hajnalban, 2 óra 30 perckor ért hivatalosan véget, amikor az utolsó szurkolói csoportok is elhagyták a közterületeket, ezzel is bizonyítva a magyar rendvédelmi és egészségügyi szervek magas fokú professzionalizmusát.