Döbbenetes brutalitás: quadot lopott, majd nőket vert egy tinédzser Nógrádban

A Szécsényi Rendőrkapitányság eljárást folytat egy 17 éves kelet-nógrádi fiú ellen, aki május 10-én egy ház udvaráról a kerítésen átemelve ellopott egy 55 ezer forint értékű quadot. Mivel nem tudta beindítani, tolni kezdte, azonban az éppen ott autózó tulajdonos felismerni vélte a járművüket – írja a Nógrád Vármegyei Főügyészség közleménye alapján a Nool.hu.

Nem a quad ellopása volt a legsúlyosabb bűne a fiatalnak Fotó: Police.hu

Pénzt követelt az ellopott quadért

Amikor a meglopott család rájött, hogy mi történt, azonnal a tinédzser után eredtek. Az ügyészség így részletezte a sokkoló pillanatokat:

Hazaérve a család megbizonyosodott arról, hogy valóban a saját quadjukat látták, ezért a gyanúsított után indultak. Amikor utolérték, az egyik női családtag kiszállt a kocsiból és visszakérte gépet, mire a fiatalkorú azt mondta neki, hogy fizessen 20 ezer forintot, ha vissza akarja kapni. Ezt követően a család lánytagja felszólította, hogy ne beszéljen így velük, erre a gyanúsított ököllel arcon ütötte, amitől az a földre esett.”

Torkon ütött és fojtogatott egy másik nőt is

A megvadult tinédzser ekkor sem állt le, egy harmadik családtagot ököllel torkon ütött, illetve két kézzel a nyakát is megfogta és fojtogatta. Ennek a nőnek végül sikerült ellökni a fiú kezét, de a támadó ekkor még egyszer hátba ütötte őt.

A megrémült és bántalmazott sértettek a brutális verést követően az autójukba hátráltak, ám a gyanúsított kinyitotta a jármű hátsó ajtaját is, és tovább fenyegetőzött.

Hajtóvadászat indult a támadó ellen

Miután az autó elhajtott, a fiúnak végül sikerült beindítania a quadot, de messzire nem jutott vele. A meglopott család időközben értesítette a többi hozzátartozóját, akik hamarosan rátaláltak a járműre. Mivel az erőszakos bűncselekmény után a fiatalkorú elszökött a helyszínről, a hatóság azonnal körözést indított ellene.

A rendőrök végül elkapták a fojtogató tinédzsert. Elfogását követően az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását, amelyet a Balassagyarmati Járásbíróság egy hónapra elrendelt.

