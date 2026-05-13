Akciófilmbe illő rablás Észak-Komáromban: vámosnak öltözött fegyveresek fosztottak ki egy raktárt

Sokkoló jelenetek zajlottak le Észak-Komárom Harcsás városrészének egyik raktárépületében május 12-én. A támadók két jelöletlen autóval, valamint egy, a szlovák Pénzügyi Hatóság (Finančná správa) hivatalos jelzéseivel ellátott furgonnal gördültek be az udvarra. A csoport tagjai közül többen civil ruhát, mások vámos szolgálati egyenruhát, további társaik pedig fekete bevetési ruházatot viselve, álarcban rontottak rá az épületben tartózkodókra – számolt be a rablás részleteiről a Kemma.hu.

Ebben az észak-komáromi raktárban történt a rablás

Fotó: Police.hu/Kemma

A raktárban tartózkodó négy alkalmazottnak esélye sem volt a védekezésre. A támadók fegyverrel fenyegették, majd egyszer használatos műanyag bilincsekkel kötözték meg őket. A rablók elvették a dolgozóktól személyes irataikat és a pénztárcáikat is. A helyszíni szemle során a nyomozók a raktár kerítésénél egy elhagyott lőfegyver-tárat is találtak, amely vaktöltényekkel volt megtöltve.

Nem a pénzre, hanem az árura irányult a rablás

A bűnözők nem készpénzre, hanem az ott tárolt nagy értékű árura utaztak. Az elkövetők hatalmas mennyiségű elektromos cigarettát vittek magukkal, a zsákmány becsült értéke eléri a 70 ezer eurót (nagyjából 25 millió forintot).

Az Új Szó információi szerint a rendőrség jelenleg is keresi a rablókat, a környékbeli lakóktól és cégektől már bekérték a biztonsági kamerák felvételeit.

Mivel a bűncselekmény helyszíne a határ közvetlen közelében található, a nyomozók vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a tettesek átmenekültek Magyarországra, vagy eleve külföldi bűnözői csoport követhette el az akciót.

