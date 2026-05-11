Korán kezdte az ipart a 13 éves rabló, a vonaton már öléssel fenyegetőzött – videóval

Két durva támadás miatt fogtak el a rendőrök egy mindössze 13 éves fiút, aki előbb egy idős asszonyt rabolt ki, majd egy vonaton fenyegetett meg egy másik fiatalt. A rabló ellen eljárás indult – írja a Bors.

A rabló mindössze 13 éves de már igen hosszú a bűnlajstroma

Rabló támadt az idős asszonyra

A rendőrség közlése szerint a fiú még 2025 decemberében figyelt fel egy hajnalban az utcán sétáló idős nőre. Hátulról közelítette meg áldozatát, majd megpróbálta kirántani kezéből a táskáját.

Elsőre nem sikerült megszereznie, ezért ismét nekirontott az asszonynak. A második próbálkozására már el tudta venni a táskát a benne lévő pénzzel, iratokkal és kulcsokkal együtt.

A dulakodás során az idős nő elesett és megsérült, miközben a támadó elmenekült a helyszínről.

A vonaton már gyilkolással is fenyegetőzött

A második eset idén, április 9-én történt Budapesten. A fiú a Nyugati pályaudvaron szállt fel egy Cegléd felé tartó vonatra. Pilis közelében odament egy másik fiúhoz, akitől először a kezében tartott teát követelte. A rendőrség szerint azt mondta neki, hogy ha nem adja oda, megöli.

Az ijedt sértett átadta az italát, de ez nem volt elég a támadónak. Pénzt is követelt, végül 2500 forinttal szállt le a szerelvényről.

Már ismerték a rendőrök

A nyomozók hosszú adatgyűjtés után azonosították a 13 éves fiút, akit korábbról már ismertek, mert több lopást is elkövetett a környéken.

Elfogása után kihallgatták, majd őrizetbe vették. A bíróság később elrendelte a letartóztatását.

A fiatallal szemben rablás és lopás miatt folyik eljárás.

