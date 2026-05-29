Négyen sérültek meg a kiskunhalasi rabszállító balesetében

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-nek eljuttatott hivatalos közleményében megerősítette, hogy a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állományába tartozó kisméretű rabszállító gépjármű a város belterületén haladva hirtelen és intenzív fékezésre kényszerült.

Balesetet szenvedtek a rabszállító utasai

A városi forgalom kiszámíthatatlansága miatt végrehajtott manővert a konvoj mögötte haladó, a biztonsági biztosítást végző kísérőautó vezetője már nem tudta lereagálni és hátulról nekiütközött az előtte álló szolgálati gépkocsinak. Az anyagi kárral járó szolgálati balesetben a büntetés-végrehajtási állomány három tagja, valamint egy törvényesen elhelyezett fogvatartott volt közvetlenül érintett.

A rabszállító kísérője kórházba került

A helyszíni adatok és a parancsnokság vizsgálata szerint az ütközés szerencsére nem követelt súlyos áldozatokat. Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője az eset kapcsán részletesen kifejtette, hogy

a rabszállító járműben utazó felügyelők közül ketten, valamint a szállított fogvatartott csupán könnyebb zúzódásokat szenvedtek. Az ő esetükben a sérülések jellege annyira csekély fokú volt, hogy még helyszíni mentőorvosi ellátást sem igényeltek. Ugyanakkor a hátulról ütköző kísérőautóban ülő egyik büntetés-végrehajtási munkatársat a Mentőszolgálat szakemberei – a biztonsági és szakmai előírásoknak megfelelően, a további rejtett sérülések kizárása érdekében részletesebb kivizsgálásra a területileg illetékes kórházba szállították.

A váratlan incidens során a büntetés-végrehajtási intézet munkatársai példás szakmaiságról és hidegvérről tettek tanúbizonyságot. Az életbe lépő szigorú szolgálati és biztonsági protokollnak megfelelően a felügyelők a sérült kollégájuknak nyújtott azonnali elsősegély mellett kiemelt figyelmet fordítottak a fogvatartott őrzésére és a baleseti helyszín teljes körű biztosítására.

A börtönőrök fegyelmezett gyűrűben tartották a járműveket, megakadályozva minden esetleges rendkívüli eseményt vagy szökési kísérletet a társhatóságok megérkezéséig.