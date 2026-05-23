balatonalmádi

Rémisztő lény tartja rettegésben Balatonalmádit – videó

Egy család váratlan helyzetben találta magát a Balatonnál. Egy rémisztő lény tűnt fel előttük az úton, amit videóra is vettek.
A Veszprém vármegyei Balatonalmádiban gyakran bukkannak fel vaddisznók, közeli felvétel viszont ritkán készül róluk. Egy nyaralásból hazafelé tartó család váratlan helyzetbe került, amikor a rémisztő lény egyszer csak megjelent előttük. A rövid, de izgalmas találkozásról videót készítettek, amelyet eljuttattak a Veol.hu hírportálnak

A rémisztő lény: egy vaddisznó
Fotó: Veol.hu

Szemtől–szemben a rémisztő lény és az emberek

A felvétel a város egyik jól ismert részén, a Dózsa György utcában készült. Az ott élők szerint a vaddisznó nem először jelent meg a környéken, időről időre felbukkan.

A videón jól látszik, hogy a család és a vaddisznó percekig farkasszemet néz egymással. 

A szakemberek szerint a vadállatokkal való találkozásoknál a legfontosabb a távolságtartás. Nem szabad megközelíteni, megijeszteni vagy elzavarni a vaddisznót, különösen akkor, ha a közelben malacok is lehetnek!

Várpalotán is járkálnak vaddisznók

A szintén Veszprém vármegyei Várpalotán kóborló vadállatokról több felvétel készült már. A helyiek egyre nagyobb aggodalommal figyelik, hogy a vaddisznók és kismalacaik hetek óta rendszeresen megjelennek a Loncsos lakópark környékén, miközben továbbra sem egyértelmű, ki és hogyan tudja megoldani a problémát.

