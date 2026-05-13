Autósüldözés Mad Max-stílusában: roncsautóval menekült egy kamasz a rendőrök elől Tolnában

Hiányzó ablakokkal, pókhálósra tört szélvédővel és fémhulladékkal megpakolt, egykor Daewoo Tico-nak látszó járművel próbált elmenekülni a rendőrök elől egy 15 éves fiú Tolna vármegyében. A rendőrök egy földúton állították meg a kamaszt, akinek a romos autója hirtelen megadta magát.
A sokat látott rendőrökben is megállt az ütő Tolna vármegyében, amikor egy feltűnően leharcolt autó tűnt fel előttük a 6233-as úton. A rendőrök megpróbálták ugyan megállítani a járművet, a sofőr azonban inkább a menekülést választotta – írja a Blikk a Tolna vármegyei rendőrség Facebook-posztjára hivatkozva.

Ezzel a ronccsal akart meglépni a kamasz a rendőrök elől
Fotó: Tolna vármegyei rendőrség/Facebook

Rendőrök üldözték a menekülő kamaszt

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kölesdi körzeti megbízott akarta ellenőrizni a roncsautót, amikor a sofőr gázt adott és Középhídvég irányába hajtott tovább. A menekülés azonban nem tartott sokáig. A földúton haladó jármű egyszer csak megállt, a rendőrök pedig ekkor szembesültek azzal, milyen állapotban volt az autó.

Szinte darabjaira hullott az autó

A kocsi szélvédője 

pókhálósra volt törve, az oldalablakok hiányoztak, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszéria több helyen sérült volt, ráadásul rendszámtábla sem volt rajta.

Az autóban ketten ültek. Rövid időn belül az is kiderült, hogy a sofőr egy 15 éves fiú, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Utasa egy 19 éves fiatal volt, aki szintén ismert volt a hatóságok előtt.

Több bűncselekmény miatt is felelnie kell

A fiatalkorú sofőr életkorából adódóan jogosítvánnyal sem rendelkezhetett, ráadásul egy közlekedésre alkalmatlan, biztosítás nélküli és tisztázatlan tulajdonú autóval vett részt a forgalomban. A rendőrök előállították a fiút, akivel szemben több eljárás is indult, köztük közúti veszélyeztetés és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt. Emellett engedély nélküli vezetés és több közlekedési szabálysértés miatt is felelnie kell.

A fiút a kihallgatása után visszavitték a lakóhelyére, ahonnan azóta ismét megszökött.

