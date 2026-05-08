Akkorát kapott a rendőr a gipsszel, hogy zsákként terült el a földön

Egy szlovákiai város, Nyitra rendőrei egy közrendet sértő férfival szemben intézkedtek. Mivel helyben nem tudták megállapítani, kicsoda, bevitték a kapitányságra, hogy kiderítsék. A férfi a rendőrség épületében agresszívvá vált, rendőrökre támadt a Parameter.sk információi szerint.
A gipszben lévő kezével arcon ütötte a városi rendőrt. Az ütés következtében a rendőr a földre esett, és rövid időre elvesztette az eszméletét”
– írta meg a portál a rendőrség tájékoztatása szerint.
Rendőrökre támadt a begipszelt férfi
A férfi ezután sem állt le: erőszakos volt, és újra támadott, egy másik rendőrt is arcon ütött. Neki több szerencséje volt, mint a másiknak, mert sikerült megfékeznie és ártalmatlanítania a begipszelt kezűt. A helyszínre érkező kollégái őrizetbe vették a támadót. A férfi ellen hivatalos személy elleni támadás miatt indult eljárás, és előzetes letartóztatását is kezdeményezték.
Veszélyes gyilkos járkál köztünk, mutatjuk a fotóját!
A romániai Bihar megyei rendőrség péntek kora délután közzétette a pelbárthidai emberölés gyanúsítottjának nevét és fotóját. A feltételezett gyilkossal kapcsolatban a lakosság segítségét kérték. Aki látja, azonnal hívja a 112-őt! Kattintson ide és nézze meg, ki miatt kell telefonálni!
Így eshetett ki egy kisbaba a mozgó autóból
Megsérült egy gyerek pénteken, miután menet közben kinyílt mellette az autó ajtaja. A csecsemő kiesett a kocsiból, és az úttestre zuhant. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.