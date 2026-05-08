Akkorát kapott a rendőr a gipsszel, hogy zsákként terült el a földön

Egy szlovákiai város, Nyitra rendőrei egy közrendet sértő férfival szemben intézkedtek. Mivel helyben nem tudták megállapítani, kicsoda, bevitték a kapitányságra, hogy kiderítsék. A férfi a rendőrség épületében agresszívvá vált, rendőrökre támadt a Parameter.sk információi szerint.

A gipszben lévő kezével arcon ütötte a városi rendőrt. Az ütés következtében a rendőr a földre esett, és rövid időre elvesztette az eszméletét”

– írta meg a portál a rendőrség tájékoztatása szerint.

A férfi ezután sem állt le: erőszakos volt, és újra támadott, egy másik rendőrt is arcon ütött. Neki több szerencséje volt, mint a másiknak, mert sikerült megfékeznie és ártalmatlanítania a begipszelt kezűt. A helyszínre érkező kollégái őrizetbe vették a támadót. A férfi ellen hivatalos személy elleni támadás miatt indult eljárás, és előzetes letartóztatását is kezdeményezték.

