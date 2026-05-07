Teljes szélességében lezárják ezt az utat, a rendőrség bizonyítási kísérletet hajt végre

Útlezáráshoz készülődik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ugyanis egy büntetőeljárásban bizonyítási kísérletet hajt végre. A rendőrség azt vizsgálja, hogy a szóban forgó közlekedési incidens megtörténhetett-e olyan módon, mint ahogy az a vallomásokban, szakértői anyagokban szerepel– adta hírül a Szoljon.hu.

Bizonyítási kísérletet hajt végre a rendőrség Szandaszőlősön, a 442-es úton szombaton

Fotó: Unsplash

Bizonyítási kísérletbe fog a rendőrség

A hatóság közölte: május 9-én, szombaton, hajnali 4 óra 10 perctől a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya bizonyítási kísérletet hajt végre, a 442-es számú út 7-es kilométerszelvényénél, Szandaszőlős után. A tervek szerint mindez 15-20 percet vesz igénybe. Az esemény idejére lezárják az utat Szandaszőlős végénél, a benzinkútnál, valamint Rákóczifalva Szolnok felöli oldalánál is útlezárás lesz érvényben. Esős idő esetén a kísérletet későbbre halasztják – közölték.

Az efféle bizonyítási kísérleteket a büntetőeljárásokban legtöbbször a nyomozati szakaszban alkalmazzák és így ellenőrzik, hogy a már meglévő bizonyítékok, például tanúvallomások, szakvélemények hitelesek-e. A cél a tényállás pontosítása, a vallomások megerősítése vagy cáfolása. A nyomozók ilyen esetben például vizsgálhatják, hogy egy jármű közeledése hallható, látható-e egy adott helyzetben. De előfordul olyan eset is, hogy csak rekonstruálni szeretnék a történteket. Ilyenkor jegyzőkönyv készül a kísérletről, amelyben rögzítik az eredményeket és később ezeket felhasználják a nyomozás eredményeinek megerősítésére, elvetésére, pontosítására.

A híradásokból az nem derült ki, hogy pontosan milyen eseményt szeretnének rekonstruálni a rendőrök.

A hatóságok viszonylag gyakran alkalmazzák a bizonyítási kísérletet súlyosabb bűncselekmény esetén is, így például Babicsek Bernát halálát is rekonstruálták.