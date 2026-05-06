A mélybe zuhant egy szakember a Jet2 repülő járatáról

Súlyos baleset történt a manchesteri repülőtéren április közepén, amikor a Jet2 légitársaság egyik Tenerife felé induló járatán dolgozó mérnök váratlanul kizuhant az utastérből – számolt be a BBC.com. A hatvanas éveiben járó szakember külsős alvállalkozóként végezte a feladatait a felszállásra váró gépen, amikor a tragikus incidens bekövetkezett. A szemtanúk és a helyszínre érkező mentőegységek szerint a férfi kész csodával határos módon élte túl a becsapódást, ugyanis a zuhanás magassága meghaladta a tíz métert.

Több mint tíz métert zuhant egy mérnök repülőről a betonra

Fotó: Shutterstock / illusztráció

Repülőből zuhant ki a mérnök

A helyszíni beszámolók és az elsődleges adatok alapján a balesetet egy apró, de tragikus kimenetelű kommunikációs hiba okozhatta. A munkásnak vélhetően azt az információt adták, hogy a gép jobb oldalánál áll a beszállólépcső, ő azonban – valószínűleg egy pillanatnyi figyelemkihagyás miatt – a bal oldali ajtót nyitotta ki. Mivel azon az oldalon semmilyen emelvény vagy védelmi eszköz nem volt, a férfi a semmibe lépett. Bár az utolsó pillanatban még megpróbált megkapaszkodni a nehéz repülőgépajtóban, a szerkezet súlya és az uralkodó erős szél végül könyörtelenül lerántotta őt a mélybe.

A férfi arccal előre zuhant a betonra, és bár az ösztönei működtek és végtagjaival próbálta tompítani az ütközést, a nagyjából 11 méteres esés brutális erejét nem tudta kivédeni. A becsapódás következtében mindkét lába és mindkét könyöke eltört, a válla kificamodott, és a szemüregei is súlyosan roncsolódtak.

A helyszínre hat mentőautó sietett, a sérültet pedig azonnal kórházba szállították.Az eset után a hatóságok megkezdték a hivatalos vizsgálatot. A Jet2 szóvivője megerősítette a baleset tényét, és hangsúlyozta, hogy minden támogatást megadnak az érintetteknek. A repülőtér és a légitársaság szakértői jelenleg a biztonsági kamerák felvételeit elemzik és a szemtanúkat hallgatják ki, hogy kiderítsék: a biztonsági előírások megszegése vagy emberi tévedés áll a háttérben.

Lezuhant az erdőtüzet oltó repülőgép

Óriási erdőtűz pusztít a Lublini vajdaságban, ahol a szárazság miatt a lángok gyorsan több száz hektárra terjedtek ki. A mentési és oltási műveletek közben lezuhant egy repülőgép, a pilóta életét vesztette a helyszínen.