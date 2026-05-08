Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

repülőbaleset

Ez hangzott el az utolsó másodpercekben a repülőbaleset előtt

Az indiai polgári légiközlekedési miniszter bejelentése szerint a végéhez közeledik az Air India Boeing Dreamliner gépének tragédiáját feltáró hatósági vizsgálat. A szakértők már az utolsó simításokat végzik a 260 életet követelő repülőbaleset körülményeit tisztázó zárójelentésen.
Ram Mohan Naidu miniszter egy nyugat-indiai eseményen közölte az újságírókkal, hogy a tervek szerint nagyjából egy hónap múlva hozzák nyilvánosságra a zárójelentést. A dokumentum várhatóan pontot tesz a 260 áldozatot követelő Air India Boeing Dreamliner repülőbaleset körülményeit firtató vizsgálat végére – írta a Reuters.com.

Majdnem 300-an meghaltak a repülőbalesetben
Fotó: Raju Shinde/Hindustan Times via Getty Images

Rejtélyes hiba végzett a repülőbaleset áldozataival

2025 egyik legmegrázóbb tragédiájának egyetlen túlélője maradt: a 11A ülésen utazó Vishwash Kumar Ramesh, aki csodával határos módon vészelte át a lakóházra zuhanó gép becsapódását. A mindössze félperces repülés után bekövetkező katasztrófa okai között felmerült a madarakkal való ütközés és a karbantartási hiba is, 

de a vizsgálatok jelenleg egy súlyos emberi mulasztásra utaló üzemanyag-ellátási hibát sejtetnek.

Fotó: Ritesh Shukla/Getty Images

A repülőbaleset előtti utolsó másodpercekben a pilótafülke hangrögzítője drámai párbeszédet rögzített. Az egyik pilóta kérdőre vonta a társát, amiért az elzárta az üzemanyag-adagolót, amire azonban tagadó választ kapott, így továbbra is kérdéses, miért álltak le egyszerre a hajtóművek a felszállás után.

Beszámoltunk róla, hogy pénteken hajnalban tragikus közlekedési katasztrófa történt a szegedi Bertalan hídon, ahol egy nagy sebességgel kandelábernek csapódó autó három darabra szakadt. A brutális erejű ütközés következtében a jármű egyik utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

 

