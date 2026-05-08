Ez hangzott el az utolsó másodpercekben a repülőbaleset előtt

Ram Mohan Naidu miniszter egy nyugat-indiai eseményen közölte az újságírókkal, hogy a tervek szerint nagyjából egy hónap múlva hozzák nyilvánosságra a zárójelentést. A dokumentum várhatóan pontot tesz a 260 áldozatot követelő Air India Boeing Dreamliner repülőbaleset körülményeit firtató vizsgálat végére – írta a Reuters.com.

Majdnem 300-an meghaltak a repülőbalesetben

Fotó: Raju Shinde/Hindustan Times via Getty Images

Rejtélyes hiba végzett a repülőbaleset áldozataival

2025 egyik legmegrázóbb tragédiájának egyetlen túlélője maradt: a 11A ülésen utazó Vishwash Kumar Ramesh, aki csodával határos módon vészelte át a lakóházra zuhanó gép becsapódását. A mindössze félperces repülés után bekövetkező katasztrófa okai között felmerült a madarakkal való ütközés és a karbantartási hiba is,

de a vizsgálatok jelenleg egy súlyos emberi mulasztásra utaló üzemanyag-ellátási hibát sejtetnek.

Fotó: Ritesh Shukla/Getty Images

A repülőbaleset előtti utolsó másodpercekben a pilótafülke hangrögzítője drámai párbeszédet rögzített. Az egyik pilóta kérdőre vonta a társát, amiért az elzárta az üzemanyag-adagolót, amire azonban tagadó választ kapott, így továbbra is kérdéses, miért álltak le egyszerre a hajtóművek a felszállás után.

