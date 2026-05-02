Brutális sebességgel csapódott a földbe a sportcsapatot szállító repülőgép

Súlyos repülőgépbaleset történt a texasi Austin városának közelében helyi idő szerint pénteken, este 11 óra körül. Egy kisgép lezuhant az Austin agglomerációjába tartozó Wimberly kisvárosa mellett – közölte a Texasi Közbiztonsági Hivatal. A pilóta és a négy utas közül senki sem élte túl a katasztrófát – adta hírül a Daily Mail.

Az utasok egy pickleball-csapat tagjai voltak, akik egy hétvégi torna helyszínére tartottak, amikor bekövetkezett a baleset. A pickleball egyre népszerűbb sportnak számít, amely a tenisz, a tollaslabda és az asztalitenisz elemeit ötvözi. A tenisznél kisebb, kemény burkolatú pályán zajlik a játék egy lyukacsos, műanyag labdával és speciális ütővel játsszák. Lehet párosban és egyéniben is játszani.

A helyi hatóságok a szombati nap folyamán nyilvánosságra hozták az áldozatok neveit. A balesetben Seren Wilson, Brooke Skypala, Stacy Hedrick, Glen Appling és Hayden Dillard vesztette életét.

A Cessna 421C-típusú repülőgép Amarillóból szállt fel és az Új-Braunfelsi Nemzeti Repülőtérre tartott. A helyszíni képek szerint a kisgép szinte teljesen megsemmisült a zuhanás után, amely egy erdős, fás területen következett be.

Az előzetes vizsgálatok szerint a repülő nagy sebességgel csapódott a földbe, ám semmi sem utal arra, hogy a levegőben történő bármilyen ütközés hatására zuhant volna be. A Cessna mögött nem sokkal utazott egy másik gép, amely szintén a tornára vitt versenyzőket, ám a pilóta nem hallott segélykérést a rádión keresztül. Az azonban biztos, hogy a repülőgép helyzetjelzője vészjelzést adott le a becsapódást megelőzően.

A térségben a szerencsétlenség idején esős, felhős időjárást jelentett a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat.

A közelben lakók arról számoltak be, hogy ütközés olyan erejű volt, hogy a közelben levő lakók azt érezték: beleremegett a föld, amikor becsapódott a Cessna.

Az Amarillo Pickleball Club lefújta a tornát a tragédiára tekintettel. Az összetartó közösséget teljesen lesújtotta a baleset híre.