Pánik a Budapesten landoló repülőgépen: harmadszorra sikerült a leszállás

Rémisztő élményről számoltak be a Wizz Air WZZ83-as járatának utasai, akiknek a gépe Marosvásárhelyről tartott Budapestre. A repülőgép eredetileg csütörtökön, 15:45-kor szállt volna le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ám ez csak harmadik próbálkozásra sikerült – írja a Bors.

Pánik a repülőgépen: többedszeri próbálkozásra sikerült csak a leszállás

A járaton ülők azt tapasztalták, hogy a gép kétszer is a kifutópályát súrolta, majd ismét emelkedni kezdett és újabb körre indult a reptér felett. Az utasok arra panaszkodtak, hogy nem kaptak magyarázatot a történtekre, ezért többen is megrémültek, pánikba estek.

Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett míg lenyugodott

– mesélte László, akinek a rokona ült a gépen.

A Flightradar24 oldal adatai megerősítették, hogy szokatlan manővert hajtott végre a gép Budapest fölött. Gulyás Zoltán pilóta szerint nagy valószínűséggel a szélnyírás jelensége miatt dönthetett a kapitány az átstartolás, vagyis az ismételt felszállás mellett.

A szakértő kiemelte: ez egy veszélyes légköri jelenség, ilyenkor a szél iránya és erőssége hirtelen változik a föld közelében és ez kockázatos lehet a leszállni készülő repülő számára. Emiatt is történhetett, hogy a harmadik próbálkozást már egy másik kifutópályán hajtotta végre a kapitány és sikerült biztonságban letenni a gépet.

Április közepén egy madárral ütközött az egyik Wizz Air járat, emiatt pedig vissza kellett fordulnia a gépnek.