„Ez túl pontos ahhoz, hogy véletlen legyen" – új piramiselmélet tartja lázban a netet

Belefúrtak az Antarktisz jegébe, eldobták az agyukat attól, amit találtak

Rendőröket szállító repülőgép zuhant le, egy rendőr életveszélyesen megsérült

Súlyos repülőgép-szerencsétlenség történt Texasban, amikor egy kényszerleszállást végrehajtó kisgép a földnek csapódott. A balesetben három rendőr sérült meg, egyiküket életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Három szolgálaton kívüli dallasi rendőr sérült meg szombat hajnalban a texasi Forney közelében, amikor egymotoros magánrepülőgépük kényszerleszállást kísérelt meg, majd egy mezőre zuhant; a balesetben egyikük súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett – írta a New York Post.

Repülőgép-baleset történt Namíbiában: egy ehhez hasonló Cessna 210-es lezuhant és kiégett
Rendőröket szállító repülőgép csapódott a földbe (Illusztráció)
Fotó: Wikipedia

Titokzatos repülőgép-szerencsétlenség Texasban: Hazatérő rendőrök zuhantak le

A Dallas Rendőrségi Szövetség közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az egyenruhások egy magánjellegű utazásról tartottak éppen hazafelé, amikor a szerencsétlenség történt. A szervezet kiemelte: jelenleg az a legfontosabb céljuk, hogy minden szükséges támogatást megadjanak a sérült kollégáknak és családtagjaiknak ebben a nehéz időszakban, egyúttal arra kérték a közösséget, hogy imáikkal segítsék a tisztek felépülését. Az utazás pontosabb részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

A helyi rendőrkapitányság közlése alapján a segélyhívás szombat hajnalban, 0 óra 20 perc körül érkezett a hatóságokhoz, miután az egymotoros gép Kaufman megye egyik nehezen megközelíthető, fás-bokros területén a földnek csapódott. 

A fedélzeten tartózkodó három ember közül kettőt azonnal kórházba szállítottak a mentők, míg harmadik társukat a helyszíni ellátás után elengedték.

Azt, hogy mi vezetett a kényszerleszálláshoz és a becsapódáshoz, a Szövetségi Légügyi Hivatal a Texasi Közbiztonsági Hivatallal közösen vizsgálja, ám a baleset okairól egyelőre semmit sem közöltek.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, sajnos idehaza is történnek megdöbbentő tragédiák: nemrég döbbenetes felvételek jelentek meg arról, amint az óbudai állomáson egy száguldó vonat halálra gázolta az ELTE diákönkormányzati elnökét.

 

