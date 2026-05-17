Részegen, jogsi nélkül kötötte el főnöke kocsiját, kerítésszaggató élmény lett belőle

Vádat emelt az Ajkai Járási Ügyészség azzal a 29 éves férfival szemben, aki részegen elkötötte főnöke kisteherautóját tavaly novemberben Ajkán. A férfinek jogosítványa nem volt, és az élményvezetés sem tartott sokáig: egy helyi kertesház kerítésénél ért véget a napja – adta hírül a Veol.hu.

Kerítésszaggató élmény lett belőle: részegen, jogsi nélkül kötötte el főnöke kisbuszát egy ajkai férfi

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Részegen, jogsi nélkül furikázott a főnöke járgányával

Az eset 2025. november 1-én, délután történt. A vádirat szerint a kisbusz annak a munkásszállónak az udvarán állt, ahol a férfi is lakott. A vádlott némi italozás után magához vette a jármű indítókulcsát és a főnöke tudta és engedélye nélkül furikázni kezdett. Végül nem jutott messzire, ugyanis egy közeli családi ház kerítésének hajtott. Az intézkedő rendőrök azonnal kiderítették, hogy a férfi érvényes vezetői engedély nélkül ült a volán mögé.

Az ügyészség felfüggesztett börtönt és járművezetéstől való eltiltást indítványozott az elkövető ellen.

Az ajkaihoz nagyon hasonló eset történt Szolnokon: egy férfi ittasan elkötötte apja autóját, amelyben vadhús volt. A vádlott nem rendelkezett jogosítvánnyal és több autónak is nekihajtott, mielőtt egy kerítés megállította volna. Az autó vadhús ellopása, valamint a közlekedési szabálysértések szerepelnek a vádpontok között.