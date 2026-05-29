Egy békés beszélgetésből pillanatok alatt kaotikus jelenet alakult ki Veszprém belvárosában. A részeg fiatal előbb sértegetni kezdett egy külföldi nőt, majd a konfliktus olyan gyorsan elfajult, hogy végül a rendőröknek kellett közbelépniük – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Részeg fiatal miatt tört ki a csetepaté Veszprémben

Fotó: Police.hu

A részeg fiatal egy nőbe kötött bele

A rendőrség tájékoztatása szerint május 28-án néhány perccel éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy több ember bántalmazza egymást Veszprém egyik városközponti helyszínén.

A külföldi állampolgárokból álló háromfős társaság egy városközponti padon beszélgetett, amikor a közelben tartózkodó négyfős csoport egyik tagja sértő megjegyzéseket tett az egyik nőre. A helyzet gyorsan elmérgesedett, a férfi meglökte a nőt, mire a társaság többi tagja a védelmére kelt. A szóváltás egyre hangosabb lett, majd elszabadultak az indulatok.

A rendőrségi adatok szerint a fiatal férfi a nála lévő sörösüveget eltörte, majd a törött üveggel hadonászva fenyegette a külföldi férfiakat.

Bár sikerült elvenni tőle az üveget, a balhé nem csillapodott. A felek között dulakodás alakult ki, amelybe a támadó egyik barátja is bekapcsolódott. A verekedés során többen megsérültek, egyiküket a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

A helyszínre érkező rendőrök elfogták a konfliktus két feltételezett főszereplőjét, egy 23 éves és egy 17 éves veszprémi férfit. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint mindkettőjüket előállították, kihallgatták és őrizetbe vették. A 23 éves férfi letartóztatását is kezdeményezték.

Alkohol és drog is előkerült

Az intézkedés során kiderült, hogy mindkét férfi alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A rendőrök azt is megállapították, hogy a fiatalabbik résztvevő kábítószert fogyasztott a balhé előtt. A két veszprémi férfi ellen garázdaság és súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt indult nyomozás. A hatóságok tovább vizsgálják a verekedés pontos körülményeit.

