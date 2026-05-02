„Majd visszajön, ha kijózanodik” – így bukott le a BMW-s Miskolcon

Nem mindennapi jelenet fogadta a járókelőket Miskolcon, ugyanis egy fehér BMW hátulján egy kézzel írt üzenet virított, amely finoman szólva sem volt visszafogott. A cetli írója nem bonyolította túl a dolgot, inkább egyenesen és némi iróniával jelezte a helyzetet a többi autósnak, hogy a helyzet egy részeg sofőr miatt alakult ki. Az üzenet szerint a sofőr ittasan vezetett, majd egyszerűen hátrahagyta a járművet, mintha csak egy rosszul sikerült parkolásról lenne szó – írta a Boon.hu.

A részeg sofőr autóján ez a cetli árulkodott az esetről

Amikor a részeg sofőr helyett a cetli beszél

A rövid, de annál beszédesebb szöveg így szólt:

Kerüld ki! Ittasan vezetett, itt hagyta, elszaladt. De türelem, megértés, majd jön, ha kiment a pia.

Hogy pontosan mi történt, azt nehéz biztosan megmondani, de az szinte biztos, hogy a cetli írója nem volt elragadtatva a sofőr teljesítményétől. Sőt, az is elképzelhető, hogy személyesen ismerte az illetőt vagy egyszerűen csak elege lett az ilyen jelenetekből.

Az autó egyébként egy BMW 318i volt, a klasszikus E36-os szériából, amely most nem a vezetési élmény, hanem egy parkolói üzenőfal miatt került reflektorfénybe.

Egyfelől nehéz nem mosolyogni a kreatív megoldáson, másfelől viszont komoly üzenetet is hordoz magában, mégpedig hogy az ittas vezetés továbbra is veszélyes és felelőtlen döntés.