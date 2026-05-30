Rettegnek Fonyódon a tragikus sorsú szépségkirálynő gyilkos bátyjától

Molnár Csilla szépségkirálynő 1986-ban, mindössze 17 évesen halt meg. A család életében azonban a tragédiák sora ezzel nem ért véget: bátyját, Molnár Attilát egy Ausztriában elkövetett gyilkosság miatt börtönbüntetésre ítélték. Fonyódon és a közeli Csisztapusztán most elterjedt az a pletyka, hogy a 2009 óta büntetését töltő férfi nyáron kiszabadulhat – írja a Bors.

Molnár Csilla szépségkirálynő 1985-ben Fotó: Fortepan/ Gábor Viktor

Álmodj királylány: a szépség, aki öngyilkos lett

Molnár Csilla szépségkirálynőként vált ismertté az egész országban, miután 1985-ben megnyerte a Miss Hungary versenyt. A kamaszlány, aki Kaposváron született és Fonyódon élt,

17 éves volt, amikor 1986-ban öngyilkosságot követett el.

Halála sokkolta a közvéleményt, Homonyik Sándor Álmodj, királylány című dala róla szól. Molnár Csilla sorsa nemcsak a rajongókat, hanem a családját is mélyen megrendítette. Neve azóta összeforrt a szépséggel, a hirtelen jött ismertséggel és a feldolgozhatatlan tragédiával.

Molnár Attila Bécsben gyilkolt: egy bank női alkalmazottját próbálta kirabolni, majd vállon szúrta osztrák áldozatát, aki a támadás után elvérzett. A férfi tettéért 2009 óta ül rácsok mögött.

Azt beszélik, hogy már nincs sok neki hátra, hamarosan kijöhet a börtönből, és vissza akar költözni a városba. Ha hazajön, Fonyódon elszabadul a pokol"

– mondta kétségbeesetten a bulvárlapnak egy ott lakó, majd ezzel folytatta:

Nagyjából 500 méterre élek Molnárék családi házától, amióta pedig meghallottam a hírt, rettegek. Eddig Fonyód egy csendes, nyugodt üdülőváros volt. De ha Attila szabadul, itt eljön a világvége.”

Nem ez az egyetlen, ami miatt a hatóságok látókörébe került a most 55 éves férfi. Korábban hivatalos személy elleni erőszak és rablás miatt is eljárás indult vele szemben.

Molnár Attila rablógyilkosság miatt, 2009 óta ül börtönben Fotó: Tények

Átok ül a szépségkirálynő családján?

A sorozatos tragédiák súlyosan megviselték a családot.

Nem elég, hogy szegény Marika eltemette imádott lányát, Csillát, még ez is. Borzasztó sok fájdalmat és álmatlan éjszakát okozott neki Attila. A 2010-es években az utazási irodájában dolgoztam. Nagyon sokat beszélgettünk akkoriban. Gyakran kapott levelet a fiától, aki folyamatosan pénzt követelt tőle, nem hagyta békén. Teljesen megőrült ez a gyerek. Azt állította, hogy Csilla valójában nem lett öngyilkos. Szerinte külföldre szökött és vígan éli az életét. Biztos vagyok benne, hogy Marika ebbe betegedett bele"

– mesélte az asszony volt kolléganője.