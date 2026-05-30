Rettegnek Fonyódon a tragikus sorsú szépségkirálynő gyilkos bátyjától

Molnár Csilla szépségkirálynő 1986-ban, mindössze 17 évesen halt meg. A család életében azonban a tragédiák sora ezzel nem ért véget: bátyját, Molnár Attilát egy Ausztriában elkövetett gyilkosság miatt börtönbüntetésre ítélték. Fonyódon és a közeli Csisztapusztán most elterjedt az a pletyka, hogy a 2009 óta büntetését töltő férfi nyáron kiszabadulhat – írja a Bors.
Álmodj királylány: a szépség, aki öngyilkos lett
Molnár Csilla szépségkirálynőként vált ismertté az egész országban, miután 1985-ben megnyerte a Miss Hungary versenyt. A kamaszlány, aki Kaposváron született és Fonyódon élt,
17 éves volt, amikor 1986-ban öngyilkosságot követett el.
Halála sokkolta a közvéleményt, Homonyik Sándor Álmodj, királylány című dala róla szól. Molnár Csilla sorsa nemcsak a rajongókat, hanem a családját is mélyen megrendítette. Neve azóta összeforrt a szépséggel, a hirtelen jött ismertséggel és a feldolgozhatatlan tragédiával.
Molnár Attila Bécsben gyilkolt: egy bank női alkalmazottját próbálta kirabolni, majd vállon szúrta osztrák áldozatát, aki a támadás után elvérzett. A férfi tettéért 2009 óta ül rácsok mögött.
Azt beszélik, hogy már nincs sok neki hátra, hamarosan kijöhet a börtönből, és vissza akar költözni a városba. Ha hazajön, Fonyódon elszabadul a pokol"
– mondta kétségbeesetten a bulvárlapnak egy ott lakó, majd ezzel folytatta:
Nagyjából 500 méterre élek Molnárék családi házától, amióta pedig meghallottam a hírt, rettegek. Eddig Fonyód egy csendes, nyugodt üdülőváros volt. De ha Attila szabadul, itt eljön a világvége.”
Nem ez az egyetlen, ami miatt a hatóságok látókörébe került a most 55 éves férfi. Korábban hivatalos személy elleni erőszak és rablás miatt is eljárás indult vele szemben.
Átok ül a szépségkirálynő családján?
A sorozatos tragédiák súlyosan megviselték a családot.
Nem elég, hogy szegény Marika eltemette imádott lányát, Csillát, még ez is. Borzasztó sok fájdalmat és álmatlan éjszakát okozott neki Attila. A 2010-es években az utazási irodájában dolgoztam. Nagyon sokat beszélgettünk akkoriban. Gyakran kapott levelet a fiától, aki folyamatosan pénzt követelt tőle, nem hagyta békén. Teljesen megőrült ez a gyerek. Azt állította, hogy Csilla valójában nem lett öngyilkos. Szerinte külföldre szökött és vígan éli az életét. Biztos vagyok benne, hogy Marika ebbe betegedett bele"
– mesélte az asszony volt kolléganője.
„Csisztapusztán éltem a 90-es években, nem messze Fonyódtól, Attila édesapja pedig itt üzemeltetett egy büfét. Addigra már elvált Marika nénitől és a szörnyű tragédia is megtörtént. A srác az apjával maradt, nagyon jó anyagi körülmények között éltek. Attila a lányok kedvence volt, sokan – köztük én is – csak miatta bicikliztünk ki szombatonként a fürdőhelyre. Úgy tudom, később családot is alapított, megnősült és gyerekei születtek, Buzsákon építettek egy szép házat.
Fogalmam sincs, mi történt vele, hogy ilyen szörnyűségre vetemedett. Amikor meghallottam, hogy embert ölt, nem akartam hinni a fülemnek.
Legalábbis a fiatalkori énjét ismerve" – mondta a Borsnak Attila gyerekkori ismerőse.
A Bors szerint egyelőre megnyugodhatnak a helyiek. Molnár Csilla bátyja ugyanis nem nyáron, hanem legkorábban 2029-ben, vagyis három év múlva szabadulhat ki a börtönből.
