Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Érdekes

Ezt önnek is tudnia kell az új tiszás kormányszóvivőről – mutatjuk!

roadpol

Kiborult a bili a magyar utakon: rengeteg szabálytalankodót fogtak a rendőrök a nagy razzián

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lezárult az egy héten át tartó akció, amelynek fókuszában a tehergépkocsik és a buszok közúti ellenőrzése állt. A Roadpol Truck & Bus elnevezésű összeurópai razzia hazai eredményei megdöbbentőek: a rendőrök több ezer jogsértést találtak, és voltak olyan járművek, amelyeket azonnal ki kellett vonni a forgalomból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
roadpolteherautómagyar rendőrségroadpol truck & busrazziaellenőrzésautóbusz

A magyar rendőrség ismét csatlakozott a Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek) Truck & Bus elnevezésű, nagyszabású ellenőrzéssorozatához. A május 4. és május 10. közötti összeurópai akció középpontjában a nehézgépjárművek és az autóbuszok álltak, a cél pedig az utakon közlekedők biztonságának szavatolása volt – számolt be a rendőrség a Police.hu oldalon.

Roadpol Truck & Bus
Megdöbbentőek a Roadpol Truck & Bus elnevezésű összeurópai razzia hazai eredményei Fotó: Police.hu

A Roadpol-akció eredményei számokban

A rendőrök az elmúlt héten Magyarország közútjain összesen 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt állítottak meg ellenőrzésre. A statisztika elkeserítő: a vizsgált járművek esetében összesen 2552 alkalommal kellett intézkedniük valamilyen jogsértés miatt.

A tehergépkocsiknál a legnagyobb problémát a gyorshajtás jelentette: az adatokból kiderül, hogy 1075 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. 352 esetben a passzív biztonsági eszközök (például a biztonsági öv) használatát mulasztották el, 108 alkalommal pedig a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt kellett büntetni. 

322 esetben a jármű- vagy a rakománybiztonság hagyott kívánnivalót maga után, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. Sajnálatos módon 6 sofőrnél az ittasság gyanúja is felmerült. 

13 tehergépkocsi műszaki állapota pedig annyira veszélyes volt, hogy a rendőrök azonnali közlekedési korlátozást rendeltek el, azaz ezek a járművek nem folytathatták útjukat.

A buszsofőrök sem maradtak ki az ellenőrzésből

Bár az autóbuszoknál kevesebb kirívó esettel találkoztak, itt is akadtak szabálytalankodók. Az ellenőrzött buszvezetők 40 alkalommal szegték meg a pihenőidőre vonatkozó szabályokat, 14-en hajtottak a megengedettnél gyorsabban, 13 sofőr pedig nem kötötte be magát.

A rendőrség kiemelte: az ilyen jellegű ellenőrzésekre a jövőben is számítani lehet, hiszen a nagy tömegű járművek balesetei gyakran tragikus kimenetelűek, ezért a szabályok betartatása nem alku tárgya.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!