Kiborult a bili a magyar utakon: rengeteg szabálytalankodót fogtak a rendőrök a nagy razzián

A magyar rendőrség ismét csatlakozott a Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek) Truck & Bus elnevezésű, nagyszabású ellenőrzéssorozatához. A május 4. és május 10. közötti összeurópai akció középpontjában a nehézgépjárművek és az autóbuszok álltak, a cél pedig az utakon közlekedők biztonságának szavatolása volt – számolt be a rendőrség a Police.hu oldalon.

A Roadpol-akció eredményei számokban

A rendőrök az elmúlt héten Magyarország közútjain összesen 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt állítottak meg ellenőrzésre. A statisztika elkeserítő: a vizsgált járművek esetében összesen 2552 alkalommal kellett intézkedniük valamilyen jogsértés miatt.

A tehergépkocsiknál a legnagyobb problémát a gyorshajtás jelentette: az adatokból kiderül, hogy 1075 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. 352 esetben a passzív biztonsági eszközök (például a biztonsági öv) használatát mulasztották el, 108 alkalommal pedig a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt kellett büntetni.

322 esetben a jármű- vagy a rakománybiztonság hagyott kívánnivalót maga után, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. Sajnálatos módon 6 sofőrnél az ittasság gyanúja is felmerült.

13 tehergépkocsi műszaki állapota pedig annyira veszélyes volt, hogy a rendőrök azonnali közlekedési korlátozást rendeltek el, azaz ezek a járművek nem folytathatták útjukat.

A buszsofőrök sem maradtak ki az ellenőrzésből

Bár az autóbuszoknál kevesebb kirívó esettel találkoztak, itt is akadtak szabálytalankodók. Az ellenőrzött buszvezetők 40 alkalommal szegték meg a pihenőidőre vonatkozó szabályokat, 14-en hajtottak a megengedettnél gyorsabban, 13 sofőr pedig nem kötötte be magát.

A rendőrség kiemelte: az ilyen jellegű ellenőrzésekre a jövőben is számítani lehet, hiszen a nagy tömegű járművek balesetei gyakran tragikus kimenetelűek, ezért a szabályok betartatása nem alku tárgya.