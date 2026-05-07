Pusztító robbanással csaptak le a bűnözők egy iskolánál

Ismét elszabadult az erőszak a szlovák bankautomatáknál, miután az elmúlt napokban két támadás is történt az ország különböző pontjain – írta a Borsonline.hu. Az elkövetők láthatóan nem válogatnak az eszközökben: míg az Ilavai járásban található Pruské községben szerdán hatalmas erejű robbanással próbálták megnyitni az iskola melletti téren álló berendezést, addig csütörtökön Kassa óvárosában mechanikai rongálással kísérleteztek.

Robbanás rázta meg Pruské települést, miután a bűnözők robbanóanyaggal akartak hozzférni egy bankautomata tartalmához

Sorozatosak a robbanások a régióban

A pruskéi detonáció olyan erejű volt, hogy a környékbeliek beszámolója szerint még a szomszédos településen is hallani lehetett,

az automata darabjait pedig több tíz méteres körzetben terítette szét a robbanás.

Ezzel szemben a kassai esetben a tettes a pénzkiadó nyílást feszítette fel és a kijelzőt zúzta be, bár az okozott kár pontos mértékét itt még vizsgálják. Ez a bűnözői módszer nem ismeretlen a hatóságok előtt, hiszen az elmúlt években rendszeresen érkeztek hírek hasonló esetekről. A Csallóközben korábban Gellén és Nagymagyaron is robbantottak automatákat, ám a tettesek mindkét helyszínről zsákmány nélkül voltak kénytelenek távozni. A tavalyi év is hasonlóan mozgalmas volt.

Pöstyén környékén, Vrbovéban, valamint Stupaván is történtek robbantásos támadások, egy korábbi kassai esetnél pedig a menekülő tolvajok még fontos bizonyítékokat is elszórtak, segítve ezzel a nyomozók munkáját.

A rendőrség ugyanakkor egyre hatékonyabban lép fel a sorozatos rongálások ellen. Idén márciusban a Deménvölgyben (Demänovská dolina) végrehajtott akció során sikerült elfogni egy elkövetői csoportot, Alsószelin pedig a gyors azonosításnak köszönhetően kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak. A hatóságok továbbra is nagy erőkkel vizsgálják a legutóbbi eseteket, és keresik az összefüggéseket a különböző régiókban történt támadások között.

