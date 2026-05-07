Pusztító robbanással csaptak le a bűnözők egy iskolánál

Ismét elszabadult az erőszak a szlovák bankautomatáknál, miután az elmúlt napokban két támadás is történt az ország különböző pontjain – írta a Borsonline.hu. Az elkövetők láthatóan nem válogatnak az eszközökben: míg az Ilavai járásban található Pruské községben szerdán hatalmas erejű robbanással próbálták megnyitni az iskola melletti téren álló berendezést, addig csütörtökön Kassa óvárosában mechanikai rongálással kísérleteztek.
Sorozatosak a robbanások a régióban
A pruskéi detonáció olyan erejű volt, hogy a környékbeliek beszámolója szerint még a szomszédos településen is hallani lehetett,
az automata darabjait pedig több tíz méteres körzetben terítette szét a robbanás.
Ezzel szemben a kassai esetben a tettes a pénzkiadó nyílást feszítette fel és a kijelzőt zúzta be, bár az okozott kár pontos mértékét itt még vizsgálják. Ez a bűnözői módszer nem ismeretlen a hatóságok előtt, hiszen az elmúlt években rendszeresen érkeztek hírek hasonló esetekről. A Csallóközben korábban Gellén és Nagymagyaron is robbantottak automatákat, ám a tettesek mindkét helyszínről zsákmány nélkül voltak kénytelenek távozni. A tavalyi év is hasonlóan mozgalmas volt.
Pöstyén környékén, Vrbovéban, valamint Stupaván is történtek robbantásos támadások, egy korábbi kassai esetnél pedig a menekülő tolvajok még fontos bizonyítékokat is elszórtak, segítve ezzel a nyomozók munkáját.
A rendőrség ugyanakkor egyre hatékonyabban lép fel a sorozatos rongálások ellen. Idén márciusban a Deménvölgyben (Demänovská dolina) végrehajtott akció során sikerült elfogni egy elkövetői csoportot, Alsószelin pedig a gyors azonosításnak köszönhetően kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak. A hatóságok továbbra is nagy erőkkel vizsgálják a legutóbbi eseteket, és keresik az összefüggéseket a különböző régiókban történt támadások között.
