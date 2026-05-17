Hatalmas robbanás keltette fel vasárnap reggel a nyíregyháziakat, százmilliós a kár – képek

Sokkoló látvány fogadta a nyíregyházi Arató utca lakóit vasárnap, 2026. május 17-én reggel. Egy zárt garázsban parkoló elektromos autó kapott lángra, a pusztító tűz pedig pillanatok alatt átterjedt a mellette álló, nemrégiben teljesen felújított családi házra. A környéket megrázó hatalmas robbanás után a lángok kíméletlenül és villámgyorsan nyelték el az épületet, a becslések szerint a keletkezett kár mértéke akár a 100 millió forintot is megközelítheti – írta a Szon.hu.

Robbanásra ébredtek Nyíregyházán

Elektromos autó robbanása tarolta le egy családi házat

Sokkoló részletek derültek ki a nyíregyházi Arató utcában történt vasárnap reggeli tűzesetről. A környéken élők hatalmas robbanásra ébredtek, amely kora délelőtt rázta meg a környéket.

Azt hittem, hogy egy vadászgép repült el”

– idézte fel a drámai pillanatokat az egyik szomszéd, aki a dörrenés után azonnal látta, hogy a közelben már lángol egy lakóház.

A környékbeliek szerint a károsult család rendkívül rendes, nemrég költöztek be a tavaly teljesen felújított otthonukba. Bár a szomszédok azonnal rohantak segíteni, a brutális lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy tehetetlenek voltak. Az ingatlan lakhatatlanná vált, így a szülők és kisfiuk most rokonokhoz kénytelenek költözni.

Nem volt töltőn az autó

A Szon.hu információi szerint a tüzet egy Renault Zoe típusú elektromos autó okozta, amely a baleset pillanatában egyáltalán nem volt töltőre csatlakoztatva.

A tulajdonos arra lett figyelmes, hogy a zárt garázsban álló jármű hirtelen füstölni kezd. Hősiesen megpróbált kiállni a kocsival, hogy megmentse a házat, majd miután ez nem sikerült, megpróbálták kitolni azt. Végül csak félig jutottak vele, amikor az akkumulátor pillanatok alatt 180°C-ra hevült és a kocsi robbanásszerűen lángba borult.

Első éles bevetése az oltólándzsának

Élesben vizsgázott a tűzoltók új szuperfegyvere

A riasztás 09:16-kor érkezett, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig hatalmas erőkkel vonultak a helyszínre, ahol a garázs és a ház tetőszerkezete már teljes terjedelmében égett.

A katasztrófavédelem most először vetette be élesben a legújabb technológiai fejlesztését, az oltólándzsát:

Az eszközt kifejezetten az elektromos autók tüzeihez fejlesztették ki;

A tűzoltók a lándzsát közvetlenül az autó akkumulátorába verték bele;

Az oltóanyag így azonnal a felhevült cellák közé jutott, belülről hűtve le a rendszert.

A szakemberek végül öt vízsugárral, 09:45-re fojtották el teljesen a lángokat. Bár az anyagi kár elképesztő, a legnagyobb szerencse az, hogy a súlyos balesetben senki sem sérült meg. A tűz utáni pusztításról készült képeket ide kattintva tekintheti meg.