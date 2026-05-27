Halálos robbanás Tiszaújvárosban: megszólalt a Mol a tragédia után

Befejeződött a helyszínelés a Mol tiszaújvárosi üzemében, ahol péntek reggel hatalmas robbanás rázta meg a telephelyet. A detonáció következtében egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek – írta meg a Magyar Nemzet.

Megszólalt a MOL a hatalmas robbanással járó tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Fotó: Facebook

A robbanás után elhárították a közvetlen veszélyt

A MOL Group közlése szerint a hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen balesetveszélyt pedig sikerült megszüntetni.

A vállalat azt is közölte, hogy felállították a helyreállításért felelős szakértői csapatot, és megkezdték a helyreállítási munkálatok előkészítését. A cég folyamatos kapcsolatban áll a sérülteket ellátó egészségügyi intézményekkel.

Súlyos égési sérülteket kezelnek

A közlemény szerint a sérült dolgozók állapota folyamatosan javul, ugyanakkor továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A sérültek közül négy embert súlyos égési sérülésekkel szállítottak a debreceni égési centrumba.

A Mol hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak az érintett dolgozóknak, hozzátartozóiknak, valamint az elhunyt munkatárs családjának is.

Büntetőeljárás indult az üzemi baleset miatt

Mint ismert, péntek reggel robbanás történt a MOL Group tiszaújvárosi petrolkémiai üzemében. Az üzemi balesetben egy ember életét vesztette.

A hatóságok büntetőeljárást indítottak a tragédia körülményeinek tisztázására.