Friss hírek érkeztek a MOL-üzemi robbanás egyik sérültjéről

A MOL friss tájékoztatása szerint némileg javult a helyzet a tiszaújvárosi üzemben történt tragikus robbanás után, ugyanis a baleset egyik sérültje már elhagyhatta a miskolci kórházat, és hazatérhetett a családjához – közölte a Blikk.hu. A vállalat közleményében komoly megkönnyebbülésként értékelte a munkatársuk elbocsátását, egyúttal jelezte, hogy a többi, még bent fekvő dolgozó állapota is napról napra mutat némi javulást. Jelenleg még hat kollégájuk szorul kórházi ápolásra, akiknek a MOL a jövőben is minden szükséges támogatást megad, emellett a cég köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért is.

Megszólalt a MOL a hatalmas robbanással járó tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Fotó: Facebook

Friss hírek a MOL-üzemi robbanás sérültjeiről

A szerencsétlenségben összesen kilencen sérültek meg, a tragédia pedig egy halálos áldozatot is követelt:

a 36 éves Ádám életét már nem tudták megmenteni. A robbanás pillanatában szolgálatot teljesítő műszakvezetőt jelenleg is a debreceni égési centrumban kezelik, mivel a többiekhez hasonlóan ő is súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Családja beszámolója alapján a férfi állapota ugyan folyamatosan javul, de a fizikai sebek mellett lelkileg is rendkívül megviselik a történtek, különösen amiatt, mert egyik beosztottja életét vesztette a balesetben, így a teljes felépülése várhatóan még nagyon hosszú ideig fog tartani.