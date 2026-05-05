Így menekült meg a csatorna fogságából a bajba jutott kisróka – képek

Vasárnap este érkezett segélyhívás Fonyódról a tűzoltókhoz, miután egy bajba jutott állat már két napja egy esővíz-elvezető csatorna fogságában sínylődött. A helyszínre érkező egység tagjai közül ketten is vállalták a kockázatot és bemásztak a szűk járatba, hogy kimentsék a csapdába esett róka kölyköt – írta a Veol.hu.

Megszeppent kisróka a megmentője kezében

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle

Szabad a csatornába szorult róka

A mentés során a tűzoltóknak rendkívül szűk és nehéz körülményekkel kellett megküzdeniük a mintegy 20 méter hosszú csatornaszakaszban. Az egyik tűzoltó haladt elöl, aki nagy nehézségek árán a kijárat felé terelte a riadt állatot, ám az a tisztítónyílásnál hirtelen megijedt és megpróbált kisurranni a mentők lábai között. Végül társának sikerült elkapnia a stresszes jószágot, így a sérülésmentes akció után a róka visszanyerhette szabadságát a közeli berekben. Ide kattintva tekintheti meg a mentőakcióról készült képeket.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy Heves vármegyei településen egy felbukkanó medve zavarta meg a helyiek nyugalmát, komoly izgalmat és aggodalmat keltve a környéken lakók körében.