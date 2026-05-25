Óbudai rollerbaleset: az idős áldozat arca a felismerhetetlenségig összeroncsolódott

Továbbra is életveszélyes állapotban van az a 74 éves férfi, akit pénteken gázoltak el egy elektromos rollerrel Óbudán, a Zab utca és a Búza utca kereszteződésénél. Az áldozat óriásit repült, és iszonyú sérüléseket szenvedett. Az orvosok azt mondták a családnak, hogy ne reménykedjenek, a férfi várhatóan nem éli túl a szerencsétlenséget, ha mégis, akkor sosem élhet teljes életet – adta hírül az Index.hu.

Horrorisztikus sérüléseket szerzett az idős férfi, miután elütötték a nagy sebességgel közlekedő elektromos rollerrel

Fotó: MW/ Archív

A rollerbaleset iszonyú következményei

Az áldozat lánya arról beszélt az RTL Klub Híradójának, hogy az áldozat

fejét azt a felismerhetetlenségig széttrancsírozta a rolleres, anyám rosszul lett a látványtól”.

Hozzátette: amikor bemennek hozzá és látják vagy csak rágondolnak, remegni kezdenek, minden egyes alkalom egy újabb trauma.

A nő szerint igyekeznek egy nap többször is meglátogatni az édesapját, ám az orvosok közölték velük: ha életben is marad a férfi, sosem élhet teljes életet.

Azt mondják, hogy ne nagyon reménykedjünk és készüljünk fel a legrosszabbra”

– emelte ki az áldozat lánya.

A rendőrség közúti baleset okozása vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást, ha a tettest elítélik, akkor akár öt évig tartó börtönbüntetés vár rá.