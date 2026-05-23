Koppant a fejemen: megszólalt a rolleres, akit elcsapott a nyúl

Mára talán mindenki látta azt a testkamerás felvételt, amelyen a különös százhalombattai baleset látható. Vagy ha nem, valamelyik erről készült mémmel biztosan találkozott. Egy fiatal férfi elektromos rollerrel haladt egy mellékúton, amikor a mező irányából hirtelen elé ugrott egy nyúl, és egyenesen a testébe csapódott. A váratlan ütközés miatt a rolleres kibillent az egyensúlyából és elesett. Tehát az állat gyakorlatilag lerúgta a járművéről. A férfi nagyjából 35 kilométer/órás sebességgel közlekedett, de volt rajta sisak és védőfelszerelés, így kisebb horzsolásokkal megúszta a balesetet. A nyúl sem sérült meg súlyosan: az ütközés után átbukfencezett a földön, és elfutott. Egy szakértő szerint a mezei nyulak rendkívül ijedős állatok, veszély esetén akár több méteres ugrásra is képesek. A Pest vármegyei rendőrség megtalálta a férfit, aki a baleset helyszínén interjút adott nekik. A videót feltöltötték a közösségi oldalukra.

Ott jön a nyúl – jól látta a rolleres

Fotó: TV2 Tények

Így idézte fel a nem hétköznapi balesetet a rolleres fiatal

A nyulat láttam, csak meg voltam bizonyosodva róla, hogy ellenkező irányba fog menni, mert sokszor volt már ilyen helyzet, és akkor mindig elfutottak nagyon messzire"

– kezdte a 30 éves Dániel, aki azt is elárulta, hogy nem a hobbija a rollerezés, csak egy közlekedési eszköz számára.

Aki jobbra fut, az balra jön be"

– Tette hozzá napi bölcsességként tapasztalatai alapján, majd arról beszélt, hogy a barna mezei nyúl melyik testrészét találta el.

Az egyik lába beakadt a kormányba, így megborult, és nem tudom, melyik lába, de az a sisakra esett. (...) Én csak annyit hallottam, hogy koppant a fejemen valami, meg éreztem itt a mellkasomnál, hogy van valami szőrös."

A rolleres elmondta, hogy motoros kesztyűt, zárt állrészű sisakot, hosszú nadrágot és vastagabb, hosszú ujjú pulóvert viselt. Szerinte különösen fontos, hogy a sisak az ember állát is védje, mert rolleres eséseknél gyakran éppen ez a testrész sérül meg. Azt tanácsolta minden elektromos rollerrel közlekedőnek, hogy legyenek körültekintőek, mindig az utat figyeljék, és ne nézelődjenek vagy integessenek oldalra menet közben, főleg nagyobb sebességnél.