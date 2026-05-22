Ukrajna megnyeri a háborút? Hihetetlen változás történt a fronton – mutatjuk a jelenlegi állást

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán" miatt

Édesapám hatalmasat repült, és összevissza tört a feje

Egy zebrán, szabályosan áthaladó nyugdíjast elütöttek Óbudán tegnap kora délután egy elektromos járművel. Amíg a rolleres baleset áldozatának életéért küzdenek az orvosok, lánya szemtanúkat keres.
rolleres balesetgondatlanságkiss lászlóbudapestenáldozatÓbudasegítségcserbenhagyásos balesetbalesetelektromos roller

A tegnapi, budapesti, III. kerületi rolleres baleset helyszínére elsőként a közterület-felügyelők érkeztek meg, akik azonnal biztosították a területet, irányították a forgalmat, és segítették a mentők, valamint a rendőrség munkáját a Blikk információi szerint

Rolleres balesetben sérült meg súlyosan egy nyugdíjas Budapesten 2026. május 22-én
A 74 éves apukám hazafelé tartott, viszont nem érkezett meg időben, ezért már nagyon aggódtunk édesanyámmal. Ekkor becsöngettek a rendőrök, és ők mondták el, mi történt. Apukám egészségileg jól volt, aktív életet élt, nem akarjuk őt elveszíteni" 

– mondta a nő a bulvárlapnak.

Az édesapám hatalmasat repült, és összevissza tört a feje. Az az információ jutott el hozzám még tegnap, hogy a gázoló segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről, ezért tettem közzé egy felhívást arról, hogy a szemtanúk jelentkezzenek"

– közölte a sérült lánya. 

Rolleres baleset gondatlanságból

A lap megkereste a rendőröket. Az ügyben közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás, de cserben hagyásról nem beszéltek a rendőrök. Ebből arra lehet következtetni, hogy már tudják, ki ütötte el a nyugdíjast, de az is lehet, hogy a rolleres nem menekült el a baleset helyszínéről. Eközben az idős férfit súlyos sérülésekkel kórházba vitték. A Blikk úgy tudja, hogy még mindig küzdenek az életéért. 

Óbuda polgármestere, Kiss László a súlyos eset után intézkedéseket kért az elektromos rolleres közlekedéssel kapcsolatban, és segítséget ajánlott fel a balesetet szenvedett férfi családjának.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

