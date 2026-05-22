A tegnapi, budapesti, III. kerületi rolleres baleset helyszínére elsőként a közterület-felügyelők érkeztek meg, akik azonnal biztosították a területet, irányították a forgalmat, és segítették a mentők, valamint a rendőrség munkáját a Blikk információi szerint.

Rolleres balesetben sérült meg súlyosan egy nyugdíjas Budapesten 2026. május 22-én

Fotó: Shutterstock

A 74 éves apukám hazafelé tartott, viszont nem érkezett meg időben, ezért már nagyon aggódtunk édesanyámmal. Ekkor becsöngettek a rendőrök, és ők mondták el, mi történt. Apukám egészségileg jól volt, aktív életet élt, nem akarjuk őt elveszíteni"

– mondta a nő a bulvárlapnak.

Az édesapám hatalmasat repült, és összevissza tört a feje. Az az információ jutott el hozzám még tegnap, hogy a gázoló segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről, ezért tettem közzé egy felhívást arról, hogy a szemtanúk jelentkezzenek"

– közölte a sérült lánya.

Rolleres baleset gondatlanságból

A lap megkereste a rendőröket. Az ügyben közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás, de cserben hagyásról nem beszéltek a rendőrök. Ebből arra lehet következtetni, hogy már tudják, ki ütötte el a nyugdíjast, de az is lehet, hogy a rolleres nem menekült el a baleset helyszínéről. Eközben az idős férfit súlyos sérülésekkel kórházba vitték. A Blikk úgy tudja, hogy még mindig küzdenek az életéért.

Óbuda polgármestere, Kiss László a súlyos eset után intézkedéseket kért az elektromos rolleres közlekedéssel kapcsolatban, és segítséget ajánlott fel a balesetet szenvedett férfi családjának.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!