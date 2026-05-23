Hatalmasat zakózott egy rolleres, mindent rögzítettek a kamerák

Mostanában egyre több olyan balesetről hallani, amelyben egy elektromos roller érintett. A minap egy rolleres esett egy nyúl áldozatául Százhalombattán. Könnyebb sérülésekkel megúszta azt, hogy szó szerint lerúgta az állat a járműről. Ezt annak köszönheti, hogy viselt sisakot és védőfelszerelést. Egy idős férfit viszont súlyos fejsérülésekkel vittek kórházba azután, hogy egy rolleres elgázolta a zebrán Óbudán. A Baleset-megelőzés közösségi oldalára feltettek egy videót, amelyen rolleres eséseket lehet látni. Egy mondatot írtak mellé: Ne így rollerez!

Rollerbalesetben sérült meg egy 12 éves gyerek

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Miért veszélyes a rollerezés?

Az elektromos roller azért lehet különösen veszélyes, mert a kis kerekek miatt a jármű sokkal érzékenyebben reagál az úthibákra, kavicsokra, padkákra vagy hirtelen akadályokra.

Nagyobb sebességnél már egy apró mozdulat vagy váratlan helyzet is elég ahhoz, hogy a rolleres elveszítse az egyensúlyát.

Ráadásul a rollerekkel nem mindig könnyű hirtelen megállni: a féktávolság hosszabb lehet, mint amire a vezető számít, főleg akkor, ha nedves az út, lejtőn halad, vagy váratlanul bukkan fel előtte egy gyalogos, autó, állat vagy más akadály.

A balesetek kockázatát pedig tovább növeli, ha valaki védőfelszerelés nélkül közlekedik.

Egy esésnél a fej, az áll, a kéz és a térd sérülhet meg legkönnyebben, ezért a sisak, a kesztyű és a megfelelő ruházat sokat számíthat.

A rollerezés közben különösen fontos, hogy a vezető mindig az utat figyelje, ne telefonozzon, ne nézelődjön oldalra, és ne próbáljon nagy sebességgel manőverezni, mert egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos balesethez vezethet.

A közösségi oldalra feltett videó cikkbe nem beágyazható, ezért csak ide kattintva nézheti meg, de találtunk egy jobb összeállítást. Ezt figyelje, mekkora eséseket rögzítettek a kamerák: