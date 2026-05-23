Lincshangulat alakult ki az óbudai rolleres gázolás után

Hatalmaserejű becsapódással sodortak el egy nyugdíjast Budapesten tegnapelőtt. A baleset után, amit az elektromos rolleres okozott, a lánya és az internet népe is kiakadt. A Metropol gyűjtötte egy csokorba a felháborodott kommentelők hozzászólásait.

Eszement rolleres ütött el egy nyugdíjast a zebrán, lincshangulat tört ki Óbuán

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az elektromos rolleres fékezés nélkül csapódott a férfiba

A baleset május 21-én történt Budapest III. kerületében, a Kaszásdűlő lakótelepnél, a Búza utcában. Ahogy azt az Origo is megírta, az idős férfi a zebrán próbált átkelni, amikor a nagy sebességgel érkező elektromos rolleres elütötte. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a nyugdíjas több métert repült. A helyszínre perceken belül mentők és rendőrök is érkeztek.

Életveszélyes állapotban van az idős férfi

A sérültet kritikus állapotban vitték kórházba. A család szerint súlyos koponyasérüléseket és maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják.

A férfi lánya megtörten beszélt az állapotáról.

Az orvosok szerint nem jók az esélyei. Ha túl is éli, ember már sosem lesz belőle"

– mondta feldúltan.

Elszabadultak az indulatok az elektromos rolleresek miatt

A történtek után hatalmas vita robbant ki a közösségi médiában. Sokan úgy érzik, hogy káosz van az elektromos rollerek körül, és sürgős szabályozást követelnek. Többen azt írták, hogy az elektromos rolleresek miatt a járdákon és a zebrákon sem érzik magukat biztonságban a gyalogosok. Sokan a rollerek betiltását vagy jogosítványhoz, illetve kötelező biztosításhoz kötését követelik.

Mennek mint az eszetlen, aztán hopp, megvan a baj. Nem ez az első és sajnos nem is az utolsó eset"

– írta az egyik felháborodott kommentelő.

Egy másik sokkal célirányosabban fogalmazott:

Tiltsák be végre az elektromos rollereket!"

Az óbudai baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség.

Koppant a fejemen: megszólalt a rolleres, akit elcsapott a nyúl

Az egyik lába beakadt a kormányba, a másik a sisakra csapódott, és érezte, hogy van valami szőrös a mellkasánál. Így írta le a rolleres, milyen volt, amikor lerúgta a mezei nyúl menet közben Százhalombattán.