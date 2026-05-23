Lincshangulat alakult ki az óbudai rolleres gázolás után

Hatalmaserejű becsapódással sodortak el egy nyugdíjast Budapesten tegnapelőtt. A baleset után, amit az elektromos rolleres okozott, a lánya és az internet népe is kiakadt. A Metropol gyűjtötte egy csokorba a felháborodott kommentelők hozzászólásait.
Az elektromos rolleres fékezés nélkül csapódott a férfiba
A baleset május 21-én történt Budapest III. kerületében, a Kaszásdűlő lakótelepnél, a Búza utcában. Ahogy azt az Origo is megírta, az idős férfi a zebrán próbált átkelni, amikor a nagy sebességgel érkező elektromos rolleres elütötte. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a nyugdíjas több métert repült. A helyszínre perceken belül mentők és rendőrök is érkeztek.
Életveszélyes állapotban van az idős férfi
A sérültet kritikus állapotban vitték kórházba. A család szerint súlyos koponyasérüléseket és maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják.
A férfi lánya megtörten beszélt az állapotáról.
Az orvosok szerint nem jók az esélyei. Ha túl is éli, ember már sosem lesz belőle"
– mondta feldúltan.
Elszabadultak az indulatok az elektromos rolleresek miatt
A történtek után hatalmas vita robbant ki a közösségi médiában. Sokan úgy érzik, hogy káosz van az elektromos rollerek körül, és sürgős szabályozást követelnek. Többen azt írták, hogy az elektromos rolleresek miatt a járdákon és a zebrákon sem érzik magukat biztonságban a gyalogosok. Sokan a rollerek betiltását vagy jogosítványhoz, illetve kötelező biztosításhoz kötését követelik.
Mennek mint az eszetlen, aztán hopp, megvan a baj. Nem ez az első és sajnos nem is az utolsó eset"
– írta az egyik felháborodott kommentelő.
Egy másik sokkal célirányosabban fogalmazott:
Tiltsák be végre az elektromos rollereket!"
Az óbudai baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség.
