Újabb eszméletlen rollerest vittek kórházba Budapesten

A BRFK Facebook-oldalán közzétett információk szerint a rolleres svájci férfit vasárnap reggel találták meg gyalogosok a stadion közelében. A bukás olyan súlyos volt, hogy a férfi elvesztette az eszméletét, és csak a kórházban, az orvosi ellátás megkezdése után tért magához az eszméletlen állapotból. Mivel senki sem látta pontosan, hogyan történt a baleset, a rendőrök próbálják kideríteni, mi történhetett.

Rollerest vittek kórházba Budapesten (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A szombati meccslázban nem ez volt az egyetlen különös rolleres baleset Budapesten.

Egy brit szurkoló is elektromos rollerrel esett el a fővárosban, majd a mentők kórházba vitték. A vizsgálatok során kiderült, hogy bár elsőre nem tűntek súlyosnak a sérülései, valójában életveszélyes állapotba került, és sürgős műtétre lett volna szüksége.

A férfi azonban nem akart lemaradni a szombati BL-döntőről, ezért a diagnózis ellenére délután elment kórházból, és megpróbált eljutni a mérkőzésre.

Mivel az állapota életveszélyes volt, a budapesti rendőrök azonnal keresni kezdték. A BRFK munkatársai végül az egyik rokonán keresztül érték el a brit szurkolót, aki ekkor már megértette, mekkora bajban van. Végül önként visszatért a kórházba, ahol megkapta az életmentő ellátást.

Hatalmasat zakózott egy rolleres, mindent rögzítettek a kamerák

Rolleres balesetekből készült összeállítást tett közzé az ORFK-OBB megbízásából készített balesetmegelőzési oldal a Facebookon. A felvételek jól mutatják, milyen veszélyes lehet a roller, ha valaki nagy sebességgel halad, nem figyel eléggé, vagy váratlan akadály kerül elé. A videó arra is figyelmeztet, hogy egy pillanatnyi rossz mozdulat, egy úthiba vagy egy hirtelen fékezés is komoly eséshez vezethet. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.