Megdöbbentő fordulat a tárgyaláson: saját verseit olvastatta fel a bíróval az anyagyilkossággal vádolt nő

A vád szerint a nő 2023. június 1-jén Nyíregyházán különös kegyetlenséggel támadt rá 80 éves édesanyjára, aki kora és betegségei miatt védekezni sem volt képes. Az idős asszonynak esélye sem volt a túlélésre, lánya ököllel ütötte, lábbal rugdosta, majd egy hegyes eszközzel – feltehetően késsel – egymás után többször nyakon és fejen szúrta.

Rendőrségi kihallgatásán az anyagyilkosság vádlottja Fotó: Police.hu

Valóságos mészárlást rendezett az anyagyilkos

Boncolásakor az áldozat testén összesen 59 sérülést találtak, ebből 33 a fejét érte. Halálát végül az okozta, hogy a gerincig hatoló, nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása miatt megfulladt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya 2024 júniusában fejezte be a nyomozást, és vádemelési javaslattal továbbította az aktákat az ügyészségnek. A vármegyei főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, azzal a feltétellel, hogy a nő legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

Versekkel akarta bizonyítani érzelmeit

A Szon.hu beszámolója szerint a hétfői tárgyalás egészen szürreális fordulatot vett. Miután az igazságügyi szakpszichológus megállapította, hogy a vádlott képtelen a mélyebb érzések és érzelmek megélésére, Z. Zs-né megdöbbentő bizonyítékkal állt elő. Előkerültek azok a versek, amelyeket még 1998-ban, egy köztiszteletben álló nyíregyházi közjegyzőnél helyezett el okiratmegőrzés céljából, zárt borítékban.

A nő követelésére Stál József törvényszéki bírónak fel kellett olvasnia ezeket a tárgyalóteremben, mivel a vádlott szerint az alkotások egyértelműen cáfolják a pszichológus véleményét.

A kulturális betét azonban nem hozott megnyugvást: a nő ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, folyamatosan félbeszakította a bírót és a tanút.

A bíró egy ponton megelégelte a cirkuszt, és kijelentette: „hihetetlen és követhetetlen, amit csinál.”

Az ügy bírája dr. Stál József, a vádat pedig dr. Mészáros Attila képviseli Fotó: KM

„Nagylelkű gesztust” tett, pedig csak megzsarolta a bírót

Z. Zs-né a bizonyítási eljárás kezdete óta mindent tagad. Védekezése szerint az igazságügyi szakvélemények hamisak, a rendőrség iratokat hamisított, sőt még a térfigyelő kamerák időpontjait is átírták a hatóságok, hogy rábizonyítsák a gyilkosságot.