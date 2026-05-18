Megdöbbentő fordulat a tárgyaláson: saját verseit olvastatta fel a bíróval az anyagyilkossággal vádolt nő

A vád szerint a nő 2023. június 1-jén Nyíregyházán különös kegyetlenséggel támadt rá 80 éves édesanyjára, aki kora és betegségei miatt védekezni sem volt képes. Az idős asszonynak esélye sem volt a túlélésre, lánya ököllel ütötte, lábbal rugdosta, majd egy hegyes eszközzel – feltehetően késsel – egymás után többször nyakon és fejen szúrta.
Valóságos mészárlást rendezett az anyagyilkos
Boncolásakor az áldozat testén összesen 59 sérülést találtak, ebből 33 a fejét érte. Halálát végül az okozta, hogy a gerincig hatoló, nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása miatt megfulladt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya 2024 júniusában fejezte be a nyomozást, és vádemelési javaslattal továbbította az aktákat az ügyészségnek. A vármegyei főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, azzal a feltétellel, hogy a nő legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.
Versekkel akarta bizonyítani érzelmeit
A Szon.hu beszámolója szerint a hétfői tárgyalás egészen szürreális fordulatot vett. Miután az igazságügyi szakpszichológus megállapította, hogy a vádlott képtelen a mélyebb érzések és érzelmek megélésére, Z. Zs-né megdöbbentő bizonyítékkal állt elő. Előkerültek azok a versek, amelyeket még 1998-ban, egy köztiszteletben álló nyíregyházi közjegyzőnél helyezett el okiratmegőrzés céljából, zárt borítékban.
A nő követelésére Stál József törvényszéki bírónak fel kellett olvasnia ezeket a tárgyalóteremben, mivel a vádlott szerint az alkotások egyértelműen cáfolják a pszichológus véleményét.
A kulturális betét azonban nem hozott megnyugvást: a nő ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, folyamatosan félbeszakította a bírót és a tanút.
A bíró egy ponton megelégelte a cirkuszt, és kijelentette: „hihetetlen és követhetetlen, amit csinál.”
„Nagylelkű gesztust” tett, pedig csak megzsarolta a bírót
Z. Zs-né a bizonyítási eljárás kezdete óta mindent tagad. Védekezése szerint az igazságügyi szakvélemények hamisak, a rendőrség iratokat hamisított, sőt még a térfigyelő kamerák időpontjait is átírták a hatóságok, hogy rábizonyítsák a gyilkosságot.
A nő folyamatosan vádaskodik és fenyegetőzik. A legutóbbi tárgyaláson odáig ment, hogy a jegyzőkönyvvezetőt és a bírót is ki akarta záratni az ügyből. Szerinte a jegyzőkönyvvezető szándékosan hamisít, a bíró pedig elfogult, mert a volt férje kihallgatásakor olyan válaszokra vezette a tanút, ami rá nézve hátrányos.
Z. Zs-né ekkor egy egészen elképesztő, bicskanyitogató ajánlatot, ahogy ő fogalmazott: „nagylelkű gesztust” tett.
Azt követelte, hogy a bíró szüntesse meg a letartóztatását, és engedje szabadlábon védekezni. Cserébe felajánlotta, hogy „senkinek nem szól arról, mit követett el a bíró”. Amennyiben viszont rács mögött tartják, feljelentéssel és kártérítési perrel fenyegetőzött hivatali visszaélés és a bírói eskü megszegése miatt. Stál József természetesen nem engedett a zsarolásnak, a Nyíregyházi Törvényszék pedig a hétfői tárgyalás kezdetén bejelentette: elutasították a nő elfogultsági kifogását, a kizárásokat pedig hivatalosan megtagadták. Az anyagyilkossággal vádolt nő így továbbra is rács mögött marad, miközben a tárgyalása fojtogató és botrányos hangulatban folytatódik.
