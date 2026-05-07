Nem volt véletlen a becsapódás? Ismeretlen tettes után kutatnak a sárkányrepülős balesetnél

A Zalaegerszeg-Andráshida Repülőtéren megrendezett repülős majális és sárkányrepülő-verseny miatt rengeteg szemtanúja volt a délutáni balesetnek. A pénteken kezdődött eseményen a látogatók szeme láttára csapódott a földbe a sárkányrepülő, beárnyékolva a helyi repülőklub ünnepi rendezvényét – írta a Zaol.hu.

Sárkányrepülős csapódott a földbe Zalaegerszegnél

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Kötélszakadás okozta a sárkányrepülő zuhanását

Korábban már beszámoltunk a balesetről, most kiderült, mi vezetett a Zalaegerszeg-Andráshida Repülőtéren történt balesethez: felszállás közben elszakadt a vontatókötél, emiatt a gép visszazuhant a földre. A pilóta súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is kórházban ápolják, a rendőrség pedig légi közlekedés veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást. Bár a helyszínen repülőnapot tartottak, a baleset egy attól független, párhuzamosan zajló versenyen következett be. A környéken nem ez volt az első ilyen eset, 2016-ban egy hasonló szerencsétlenség sajnos két ember életét követelte.