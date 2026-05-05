Csoda Zalaegerszegen: túlélte a több méteres zuhanást egy sárkányrepülős

Sokkoló tragédia rázta meg a zalaegerszegi repülőnapot május elsején – írja a Borsonline.hu. Miközben a kilátogató családok a látványos bemutatókat figyelték, a háttérben valami egészen drámai dolog történt. Egy helyi repülőklub háziversenyén részt vevő fiatal pilóta alatt ugyanis „elfogyott a levegő”, és vitorlázó sárkányrepülőjével kontrollálatlanul zuhanni kezdett.

A fiatal sárkányrepülős hatalmas magasságból, tehetetlenül zuhant a mélybe Zalaegerszegen

Fotó: illusztráció/Pexels

Csodával határos módon túlélte a becsapódást a sárkányrepülős

A szemtanúk elhűlve figyelték a kritikus pillanatokat, amikor a férfi az úgynevezett gyalogsárkánnyal a magasba emelkedett, majd váratlanul, brutális sebességgel a földbe csapódott.

A helyszínre perceken belül több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett. A szakemberek megfeszített küzdelmet folytattak a férfi életéért, akit végül légi úton szállítottak kórházba.

Az ijedt nézők szerint minden olyan gyorsan történt, hogy esély sem volt a korrigálásra, és bár a látottak alapján sokan a legrosszabbtól tartottak, a Bors információi szerint a pilóta csodával határos módon túlélte a becsapódást.

Úgy tudni, a fiatal férfi állapota jelenleg stabil, eszméleténél van és már kommunikált a családjával, ami minden várakozást felülmúl.

Egyelőre rejtély, mi okozhatta a kis híján végzetes balesetet. A hatóságok és a szakértők vizsgálják, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás áll-e a háttérben.

