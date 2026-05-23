Spanyolországban hunyt el Scherer Péter, költséges és körülményes eljárásra számíthatnak a hozzátartozók

Május 19-én derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy meghalt Scherer Péter színművész, méghozzá egy eltitkolt, de hosszan tartó és méltósággal viselt betegség következtében. Hamarosan kiderült az is, hogy Spanyolországban érte a halál, ahova feleségével, Viktóriával utazott el. A Blikk most utánajárt annak, hogyan és milyen költségekkel lehet ilyenkor hazahozni elhunyt szerettünk földi maradványait.

Spanyolországban hunyt el Scherer Péter színművész

Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Spanyolországban hunyt el Scherer Péter

Ilyenkor a helyi, azaz jelen esetben a spanyol hatóságok állítják ki a halotti anyakönyvi kivonatot és a spanyol hatóságok végzik a halottvizsgálatot. Érdemes tudni, hogy ezt követően nem lehet csak úgy hazahozni a holttestet, a vonatkozó szabályok szerint ezzel egy nemzetközi halottszállításra szakosodott temetkezési vállalatot kell megbízni.

Ehhez legelőször be kell szerezni

a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amit az illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki;

az elhalálozás helye szerinti ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá

a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.

Koporsós szállítás

Amennyiben a holttestet koporsóban szállítanák haza, annak nagyon specifikus szabályai vannak.

A holttestet kizárólag

a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben,

fedéllel ellátott

hermetikusan lezárt

cinkbetétes fa- vagy fémkoporsóban

lehet szállítani a nemzetközi halottszállítási engedély birtokában.

Hamvasztás esetén

A hamvak szállítása jóval egyszerűbb ilyen esetekben, ugyanis az nincs engedélyhez kötve és menetrend szerinti járaton is történhet. Ennek ellenére a konzuli szolgálat szerint erősen javasolt, hogy lepecsételt urnában érkezzenek a hamvak, és az utasok tartsák maguknál a temetkezési vállalkozó által kiállított, az urna tartalmára vonatkozó igazolást és a halotti anyakönyvi kivonatot.

Az elhunytat az EU-n belül lényegében minden módszerrel haza lehet szállítani. Közúton speciális halottszállító autóval, illetve légi úton is megoldható a szállítás.