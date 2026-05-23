Spanyolországban hunyt el Scherer Péter, költséges és körülményes eljárásra számíthatnak a hozzátartozók

Május 19-én érkezett a szörnyű hír, hogy elhunyt a mindenki által szeretett színművész. Scherer Péter Spanyolországban halt meg, ahonnan költséges és körülményes lesz földi maradványainak hazaszállítása. Az összeállításunkban arról olvashat, hogyan zajlik a folyamat és mennyibe kerülhet.
Május 19-én derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy meghalt Scherer Péter színművész, méghozzá egy eltitkolt, de hosszan tartó és méltósággal viselt betegség következtében. Hamarosan kiderült az is, hogy Spanyolországban érte a halál, ahova feleségével, Viktóriával utazott el. A Blikk most utánajárt annak, hogyan és milyen költségekkel lehet ilyenkor hazahozni elhunyt szerettünk földi maradványait.

Spanyolországban hunyt el Scherer Péter színművész
Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Ilyenkor a helyi, azaz jelen esetben a spanyol hatóságok állítják ki a halotti anyakönyvi kivonatot és a spanyol hatóságok végzik a halottvizsgálatot. Érdemes tudni, hogy ezt követően nem lehet csak úgy hazahozni a holttestet, a vonatkozó szabályok szerint ezzel egy nemzetközi halottszállításra szakosodott temetkezési vállalatot kell megbízni.

Ehhez legelőször be kell szerezni 

  • a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amit az illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki;
  • az elhalálozás helye szerinti ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá 
  • a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.

Koporsós szállítás

Amennyiben a holttestet koporsóban szállítanák haza, annak nagyon specifikus szabályai vannak.

A holttestet kizárólag

  • a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben,
  • fedéllel ellátott
  • hermetikusan lezárt
  • cinkbetétes fa- vagy fémkoporsóban

lehet szállítani a nemzetközi halottszállítási engedély birtokában.

Hamvasztás esetén

A hamvak szállítása jóval egyszerűbb ilyen esetekben, ugyanis az nincs engedélyhez kötve és menetrend szerinti járaton is történhet. Ennek ellenére a konzuli szolgálat szerint erősen javasolt, hogy lepecsételt urnában érkezzenek a hamvak, és az utasok tartsák maguknál a temetkezési vállalkozó által kiállított, az urna tartalmára vonatkozó igazolást és a halotti anyakönyvi kivonatot.

Az elhunytat az EU-n belül lényegében minden módszerrel haza lehet szállítani. Közúton speciális halottszállító autóval, illetve légi úton is megoldható a szállítás. 

Mennyibe kerül mindez a gyászoló családnak?

A halottszállítási engedély 35 euróba kerül, egy Európán belüli koporsós szállítás ára a távolságtól és a tárolási, ügyintézési díjaktól függ, ami több százezer forinttól több millió forintig terjed. Az utasbiztosítás azonban sok terhet vehet le a család válláról. 

Érdemes azonban tudni: ha a halál egy korábban diagnosztizált állapot eredménye, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság merül fel, akkor mentesül a biztosító.

Ha a család nem tudja vállalni a hamvasztás költségeit, akkor a fogadó ország is elvégezheti a hamvasztást. Ehhez nyilatkozatot kell tenni a hozzátartozónak a konzuli tisztviselő előtt, vagy eljuttathatja azt a Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályára.

A konzulátus viszonylag kevés segítséget tud nyújtani a családnak, ezek között a legfontosabbak:

  • Értesíti a családot a halálesetről, illetve tájékoztat a temetéssel és hazahozatallal kapcsolatos teendőkről;
  • segít felvenni a kapcsolatot a halottszállítást végző szervvel,
  • kiállítja a szükséges engedélyeket, átveszi az anyakönyvezésre irányuló kérelmet,
  • tájékoztatja a hozzátartozót a hamvasztási lehetőségekről.

Ebben nem tudnak segítséget nyújtani

A Konzuli Szolgálat hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet, abban jellemzően nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban a hozzátartozó személyesen vagy meghatalmazott útján járhat el.

 

