Kiderült, hol halt meg Scherer Péter

Scherer Péter a hosszú ideje tartó betegsége ellenére is bízott abban, hogy még visszanyerheti az erejét. A Blikk legfrissebb információi szerint feleségével, Viktóriával Spanyolországba utazott, hogy a május második felére és június elejére lekötött előadásai előtt pihenjen és feltöltődjön. Erre azonban már nem maradt ideje: állapota rosszabbra fordult, a szervezete pedig végül nem bírta tovább a küzdelmet.

Balatoni Intermezzo című irodalmi közönségtalálkozó 2024. augusztus 4-én Tihanyban, a képen: Scherer Péter színművész

Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

A könyvem bemutatóján ő volt a vendégem, a debreceni közönség körbeölelte őt szeretetével. Hétfőn azt írta délben, ha hazajön Spanyolországból, beszéljünk…”

– írta Scherer Péter halála napján, május 19-én, kedden a közösségi oldalán Porkoláb Gyöngyi írónő.

Scherer Péter utolsó napjaiban felesége, Viktória volt mellette, akivel több mint harminc éve élt együtt. Házasságukból három gyermek született, Viktória pedig a betegség éveiben is végig támasza volt a színésznek.

Nagyon szeretett utazni, kiszakadni a mindennapokból. Általában úgy szervezte a munkáit, a színházi előadásait, hogy tömbösítve legyenek, szerette, ha volt egy kis ideje elutazni valahova, eltűnni egy kicsit a világ elől és minőségi időt tölteni a szeretteivel"

– árulta el Scherer Péter egyik kollégája, akit nem ért váratlanul, hogy a betegséggel küzdő színész nemrég külföldre utazott. Elmondása szerint a művész az utóbbi években még tudatosabban kereste az élményeket, és igyekezett minél több időt tölteni azokkal, akik igazán fontosak voltak számára.

Talán azért is vállalt el olyan dolgokat, amelyet korábban nem, mert tudta, hogy az élete véges, és sajnos nem lesz olyan hosszú, mint azt szerette volna. Így akart még megélni sok mindent, olyan időt tölteni el a szeretteivel, amelyre ők mindig is emlékezni fognak"

– tette hozzá a kolléga.

A lap információi szerint Scherer Péter állapota az utóbbi időszakban gyorsan romlott.

Ennek ellenére az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy a kezelések időt adhatnak neki, és legalább néhány tervét meg tudja valósítani.

Sajnos hosszú évek óta harcolt a betegségével, aminek csak egy végkimenetele lehetett. Ám erről nagyon kevés ember tudott, még ha sejtettük is, hogy baj van, ő maga a betegségéről senkinek nem beszélt”

– árulta el egy Scherer Péterhez közel álló személy a bulvárlapnak. Azt is hozzátette, sok ember számára példaértékű volt, ahogyan a népszerű színész a súlyos betegsége ellenére is dolgozott, élt, tervezett, mígnem kedden délelőtt végleg legyőzte a kór.