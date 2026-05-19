Ennek tényleg elment az esze: félmilliós bírságot ért a brutális gyorshajtás

Egy felelőtlen sofőr május 15-én úgy gondolta, hogy a miskolci Szentpéteri kapu útfelújítási szakasza tökéletes helyszín lesz a száguldásra. A férfit a háromszoros sebességtúllépés mellett a legalapvetőbb passzív biztonsági eszköz figyelmen kívül hagyása miatt is büntették – számolt be a Boon.hu.

Megközelíti a félmillió forintot a kirívó sebességtúllépés elkövetőjének bírsága

Csillagászati mértékű sebességtúllépés Miskolcon

A rendőrség modern, FAMA Laser sebességmérő eszköze azonnal jelzett, amikor az autópályatempóval közlekedő gépkocsi belépett a mérési zónába.

A műszer a megengedett 40 km/órás maximális sebesség helyett 142 km/órás értéket mutatott.

Ez több mint a megengedett tempó háromszorosa, ami lakott területen belül, ráadásul szűkített sávokban kész öngyilkossággal ér fel.

A jármű megállítása után az is kiderült, hogy száguldás közben a sofőr a biztonsági öv használatát is elmulasztotta, ezzel is fokozva a tragédia kockázatát.

Brutális száguldás, gigantikus büntetés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a hatályos jogszabályoknak megfelelően a létező legszigorúbb szankciókat alkalmazták a renitens sofőrrel szemben.

A kirótt, közel félmilliós közigazgatási bírság és a büntetőpontok összeadódtak, így az autós egyetlen felelőtlen gázfröccsel a jogosítványa elvesztésének szélére sodorta magát.

A rendőrség az eset kapcsán ismételten és nyomatékosan felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az útfelújítási terelések, valamint a bójákkal és sárga felfestésekkel elkerített részek nem „átláthatóbb, üresebb utak”, ahol büntetlenül lehet száguldozni.

Ezek fokozottan veszélyes munkaterületek, ahol az aszfalton dolgozó szakemberek és a munkagépek biztonsága érdekében kötelező betartani a sebességkorlátozásokat.

