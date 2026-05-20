Piqué miatt vadásztak Shakirára? Megsemmisítő ítélet született Spanyolországban

A spanyol adóhatóság korábban azzal vádolta meg a világsztárt, hogy 15 évvel ezelőtt eltitkolta a jövedelmét. Kíméletlenül behajtották rajta a gigantikus összeget. A madridi Felsőbíróság (spanyolul: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rövidítve: TSJM) mostani döntése szerint a hatóságoknak nem sikerült bizonyítaniuk, hogy a kolumbiai énekesnő elég ideig lakott a dél-európai országban a 2011-es adóévben. A spanyol jogszabályok értelmében ugyanis ahhoz, hogy valaki adórezidensnek minősüljön, évente legalább 183 napot kell eltöltenie Spanyolországban. Az adóhatóság mindössze 163 napot tudott igazolni Shakira esetében, ezért a bíróság arra kötelezte a kincstárat, hogy fizesse vissza a popsztárnak a befizetett adót és annak kamatait az APNews.com szerint.

Shakira nem bűnös adócsalásban

Piqué miatt vadásztak rá

A spanyol adóügynökség azzal érvelt, hogy Shakirát a Barcelona immár visszavonult sztárfocistájához, Gerard Piquéhez fűződő kapcsolata Spanyolországhoz kötötte, és gazdasági tevékenységeinek fő központja is az országban volt. A bíróság azonban kimondta: a párkapcsolat jogilag nem egyenértékű a házassággal, és azt sem sikerült bizonyítani, hogy Shakira tevékenységének vagy gazdasági érdekeinek „fő központja vagy bázisa” 2011-ben közvetlenül vagy közvetve Spanyolországban lett volna.

Soha nem történt adócsalás, és ezt maga az adóhatóság sem tudta bizonyítani, egyszerűen azért, mert nem volt igaz”

– nyilatkozta az ügyben fellebbező Shakira közleményében.

Nyolcéves tortúra ért véget

Shakira ügyvédje, José Luís Prada közölte, hogy a spanyol kincstárnak a kamatokkal együtt összesen 60 millió eurót, átszámítva 21,6 milliárd forintot kell visszatérítenie az énekesnőnek.

Ez a határozat egy nyolc évig tartó, elfogadhatatlan megpróbáltatásokkal teli tortúra után született meg, és jól tükrözi a közigazgatási gyakorlatok pontatlanságát”

– tette hozzá a jogi képviselő.

A világsztárnak egyébként nem ez az egyetlen adóügye az országban. 2023-ban egy különálló eljárásban megegyezett a spanyol ügyészséggel, hogy elkerülje a börtönt. Abban az ügyben azzal vádolták, hogy 2012 és 2014 között 14,5 millió euró (körülbelül 5 milliárd 246 millió forint forint) jövedelemadót nem fizetett be.

Shakira akkor elismerte a vádakat, és a korábban kifizetett elmaradások mellett további 7,3 millió eurós (kb. 2,64 milliárd forintos) büntetést kellett fizetnie.

Shakira mellett Messi és Ronaldo is „pórul járt"

A „Hips Don't Lie” sláger énekesnőjének neve a 2017-es „Paradise Papers” kiszivárogtatott dokumentumaiban is szerepelt, amelyek számos híresség – köztük Madonna és az U2 frontembere, Bono – offshore adóügyeit részletezték.

A spanyol adóhatóság az elmúlt évtizedben valóságos hadjáratot indított a náluk játszó világklasszis futballisták ellen is: többek között Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is elkapták adóelkerülés miatt.

A focistákat bűnösnek találták, de a börtönt végül mindketten elkerülték egy olyan spanyol jogszabálynak köszönhetően, amely lehetővé teszi a bíróknak, hogy az úgynevezett elsőbűnösök két évnél rövidebb büntetését felfüggesszék.