Százezreket fizethet, mert rádudált a haverjára

Egyetlen pillanat alatt változott drága tanulsággá egy angol férfi egyébként jóindulatú, figyelmes gesztusa az utakon. A pórul járt sofőr csupán az ismerősének akart köszönni a volán mögül, de a feleslegesnek ítélt hangjelzéssel egy rendkívül kínos rendőrségi ügyet szabadított a saját nyakába.
Drágán megfizetett egy baráti gesztusért az a chelmsfordi sofőr, aki pusztán udvariasságból nyomta meg a kürtöt essexi utazása során. Jamie Spence épp a fehér furgonjával haladt a braintree-i vasútállomás közelében, amikor kiszúrt egy ismerős arcot az utcán. Gondolta, egy rövid dudálással jelzi a jelenlétét, de ezzel tudtán kívül élete egyik legkínosabb és legköltségesebb hibáját követte el – közölte a The Sun.

A figyelmetlen sofőr nem számított rá, hogy a baráti üdvözlésért súlyos büntetést kap
Fotó: Pexels.com

Miért büntetett a rendőrség, ha a sofőr csak köszönt?

A felesleges zajra azonnal felfigyelt a közelben tartózkodó járőr, Asa Smith. A rendőr kezdetben azt hitte, hogy a furgonos túllépte a sebességhatárt, de végül egy sokkal egyértelműbb szabálytalanságon érte tetten a férfit. A hatósági jelentésben a járőr kiemelte, hogy a sofőr az állomás előtt többször is használta a kürtöt, de ezt bizonyíthatóan a barátja üdvözlésére, és nem a többi közlekedő figyelmeztetésére tette. Mivel a duda indokolatlan használata jogellenes, a hatóságok eljárást indítottak a sofőr ellen. A rendőrség első körben felajánlotta a helyszíni bírság lehetőségét, amivel Jamie nem élt, így az ügy a Colchesteri Magistratus Bíróság elé került. Richard Deacon bíró nem volt szívbajos: 

miután a sofőr elismerte a felelősségét, a The Sun beszámolója szerint átszámítva közel 140 ezer forintos (kb 300 font) büntetést szabott ki rá. Ebből a tényleges bírság 146 fontot tett ki, a fennmaradó részt pedig a perköltségek adták ki.

A történet kapcsán a brit autósiskolák szövetsége (RAC) is emlékeztette a járművezetőket, hogy a közlekedési szabályok értelmében a kürtöt kizárólag balesetveszély esetén, mások figyelmeztetésére szabad használni. Minden egyéb célú dudálás törvénybe ütközik, és komoly pénzbüntetéssel sújtható.

