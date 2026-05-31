Sülysápi vonatbaleset: Kiderült, kik az áldozatok

Tragédia történt péntek éjjel egy Pest vármegyei településen. Egy szürke Suzuki a tiltó jelzés és a leengedett sorompó ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött az éppen akkor érkező vonattal. A sülysápi vonatbalesetben három fiatal férfi meghalt, az autó pedig a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Az áldozatok családtagjai és barátai azóta sem értik, hogyan történhetett ilyen baleset. Azt mondják, a fiatalok nem vagánykodni akartak, és dolgozni indultak – tudta meg a Bors.
Sülysápi vonatbaleset: nem tudni, ki vezette a kocsit
A helyiek szerint a tilos jelzést szinte lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni: a leengedett sorompó és a piros lámpa is egyértelműen jelezte, hogy vonat közeledik. Úgy tudni, a Suzukit vezető férfi ennek ellenére megkerülte a sorompót, majd ráhajtott a sínekre, tisztára, mint a szentmártonkátai vonatbalesetnél a halálos balesetben áldozattá vált sofőr. A mozdonyvezetőnek gyakorlatilag esélye sem volt megállítani a szerelvényt, sőt reagálni is alig maradt ideje,
mert az autó az utolsó pillanatban került elé az átjáróban.
A vonat métereken át tolta maga előtt a kocsit, majd a sín mellé sodorta, ahol az oldalára borult. Állítólag az áldozatokat a sínek közelében találták meg, a helyszínelés pedig még másnap délelőtt is tartott.
Tényleg brutálisan nézett ki, férfi létemre is majdnem elsírtam magam. Hallottuk, hogy a bentieket még csak azonosítani sem lehetett, és hogy a helyszínelés azért tartott olyan sokáig, mert bizonyos testrészek leszakadtak és eltűntek, egyiküket állítólag lefejezte a vonat. Olyan volt, mintha a kocsit is kettévágta volna"
– mondta a Ripostnak egy helybeli.
Később kiderült, hogy a sülysápi vonatbalesetben egy 26, egy 29 és egy 32 éves férfi halt meg. Egyikük helybeli volt, két társa pedig a közeli Dányról érkezett. Úgy tudni, legalább ketten közülük munkába tartottak aznap este: éjszakai műszakosok lettek volna. A 29 éves K. Dániel szerettei még most sem tudják felfogni a történteket, barátai pedig csak másnap értesültek arról, mi történt Danival.
Nem tudjuk, hogy ki vezetett, és hogyan történt. Mi úgy tudtuk, hogy csak dolgozni akartak menni. Eszünkbe sem jutott, hogy ő lehet az egyik áldozat"
– mondta a férfi egyik barátja.
Vajon ki vezetett a sülysápi vonatbaleset áldozatai közül?
A kocsiban utazó Cs. Róbert ismerőseit is teljesen megrázta a tragédia. Azt mondják, ők is a vizsgálat eredményére várnak, mert csak abból derülhet ki biztosan, ki ült a volánnál azon az éjszakán. Ismerősei elképzelhetetlennek tartják, hogy Róbert vezette volna az autót, szerintük ugyanis nem volt olyan ember, aki szándékosan ilyen veszélyes helyzetbe sodorta volna magát és társait.
Normális életet élt. Tudjuk, hogy itt sokan száguldoznak az autókkal és csinálnak merész dolgokat, de ő nem vagánykodott a kocsiban"
– állítja az ismerős.
Egyelőre vizsgálják az eset körülményeit, amelyről ebben a cikkünkben írtunk először.
