Tragédia történt péntek éjjel egy Pest vármegyei településen. Egy szürke Suzuki a tiltó jelzés és a leengedett sorompó ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött az éppen akkor érkező vonattal. A sülysápi vonatbalesetben három fiatal férfi meghalt, az autó pedig a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Az áldozatok családtagjai és barátai azóta sem értik, hogyan történhetett ilyen baleset. Azt mondják, a fiatalok nem vagánykodni akartak, és dolgozni indultak – tudta meg a Bors.

Sülysápi vonatbaleset: kiderült, kik az áldozatok Fotó: Horinka László/Facebook

Sülysápi vonatbaleset: nem tudni, ki vezette a kocsit

A helyiek szerint a tilos jelzést szinte lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni: a leengedett sorompó és a piros lámpa is egyértelműen jelezte, hogy vonat közeledik. Úgy tudni, a Suzukit vezető férfi ennek ellenére megkerülte a sorompót, majd ráhajtott a sínekre, tisztára, mint a szentmártonkátai vonatbalesetnél a halálos balesetben áldozattá vált sofőr. A mozdonyvezetőnek gyakorlatilag esélye sem volt megállítani a szerelvényt, sőt reagálni is alig maradt ideje,

mert az autó az utolsó pillanatban került elé az átjáróban.

A vonat métereken át tolta maga előtt a kocsit, majd a sín mellé sodorta, ahol az oldalára borult. Állítólag az áldozatokat a sínek közelében találták meg, a helyszínelés pedig még másnap délelőtt is tartott.

Tényleg brutálisan nézett ki, férfi létemre is majdnem elsírtam magam. Hallottuk, hogy a bentieket még csak azonosítani sem lehetett, és hogy a helyszínelés azért tartott olyan sokáig, mert bizonyos testrészek leszakadtak és eltűntek, egyiküket állítólag lefejezte a vonat. Olyan volt, mintha a kocsit is kettévágta volna"

– mondta a Ripostnak egy helybeli.

Később kiderült, hogy a sülysápi vonatbalesetben egy 26, egy 29 és egy 32 éves férfi halt meg. Egyikük helybeli volt, két társa pedig a közeli Dányról érkezett. Úgy tudni, legalább ketten közülük munkába tartottak aznap este: éjszakai műszakosok lettek volna. A 29 éves K. Dániel szerettei még most sem tudják felfogni a történteket, barátai pedig csak másnap értesültek arról, mi történt Danival.

Nem tudjuk, hogy ki vezetett, és hogyan történt. Mi úgy tudtuk, hogy csak dolgozni akartak menni. Eszünkbe sem jutott, hogy ő lehet az egyik áldozat"

– mondta a férfi egyik barátja.