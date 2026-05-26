Elszabadultak a száguldozók Bács-Kiskunban, volt, aki 200 ezernél is nagyobb bírságot kapott – videó

Egymás után villantak a traffipaxok Bács-Kiskun útjain, a rendőrök pedig sorra meszelték le a gyorshajtó autósokat. A száguldozók közül többen is brutális bírságra számíthatnak, miközben a vármegyében egymást érték a balesetek és az ittas vezetőkkel szembeni intézkedések – írja a Baon.hu.

Száguldozók borzolták a kedélyeket Bács-Kiskunban Fotó: Police.hu

A száguldozók közül többen is brutális tempóval hajtottak

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az elmúlt héten összesen 1814 autós lépte át a megengedett sebességhatárt. A szabályszegők legalább 50 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthatnak, de a büntetés akár 468 ezer forint is lehet.

Az egyik legdurvább eset Tiszakécskén történt. Itt egy autós lakott területen belül, az 50 kilométer/órás megengedett sebesség helyett 108-cal száguldott végig az úton. Emiatt több mint 200 ezer forintos bírságot kaphat.

Nem sokkal maradt el ettől egy másik sofőr sem. Nemesnádudvar Petőfi utcájában 105 kilométer/órás sebességgel mértek be egy autót, pedig azon az útszakaszon szintén csak ötvennel lehetett volna haladni.

Egymást érték a balesetek Bács-Kiskunban

A rendőrség adatai szerint egyetlen hét alatt 56 olyan közlekedési baleset történt a vármegyében, amely rendőri intézkedést igényelt. A balesetekben húszan sérültek meg.

A rendőrök emellett tizenkét ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból. Egyikük ráadásul balesetet is okozott. Az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, vezetői engedélyüket pedig bevonják.

Otthonában fogták el az ittas cserbenhagyó sofőrt

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Tompa térségében hétfő délután az árokba borult egy autó, miután egy ittas sofőr áttért a szemközti sávba. A vétlen autósnak félre kellett rántania a kormányt, hogy elkerülje az ütközést.

A balesetet fedélzeti kamera is rögzítette. A cserbenhagyó sofőr elhajtott a helyszínről, a rendőrök azonban később az otthonában fogták el.

66 autót foglaltak le gyorshajtás miatt a hosszú hétvégén

A jó idő miatt sokan indultak autózni. A rendőrség figyelmeztetése ellenére rengeteg volt a gyorshajtás.