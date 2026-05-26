Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívül

Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

gyorshajtás

Elszabadultak a száguldozók Bács-Kiskunban, volt, aki 200 ezernél is nagyobb bírságot kapott – videó

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Villogó rendőrautók, traffipaxok és brutális tempóval száguldó autók uralták az elmúlt napokat Bács-Kiskunban. A száguldozók közül volt, aki lakott területen belül lépte át durván a sebességhatárt, ezért több mint 200 ezres bírságot kaphat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorshajtáslakott területBács-Kiskun Vármegyei rendőr-főkapitányságbüntetéstraffipaxrendőrség

Egymás után villantak a traffipaxok Bács-Kiskun útjain, a rendőrök pedig sorra meszelték le a gyorshajtó autósokat. A száguldozók közül többen is brutális bírságra számíthatnak, miközben a vármegyében egymást érték a balesetek és az ittas vezetőkkel szembeni intézkedések – írja a Baon.hu.

száguldozók
Száguldozók borzolták a kedélyeket Bács-Kiskunban Fotó: Police.hu

A száguldozók közül többen is brutális tempóval hajtottak

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az elmúlt héten összesen 1814 autós lépte át a megengedett sebességhatárt. A szabályszegők legalább 50 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthatnak, de a büntetés akár 468 ezer forint is lehet.

Az egyik legdurvább eset Tiszakécskén történt. Itt egy autós lakott területen belül, az 50 kilométer/órás megengedett sebesség helyett 108-cal száguldott végig az úton. Emiatt több mint 200 ezer forintos bírságot kaphat.

Nem sokkal maradt el ettől egy másik sofőr sem. Nemesnádudvar Petőfi utcájában 105 kilométer/órás sebességgel mértek be egy autót, pedig azon az útszakaszon szintén csak ötvennel lehetett volna haladni.

Egymást érték a balesetek Bács-Kiskunban

A rendőrség adatai szerint egyetlen hét alatt 56 olyan közlekedési baleset történt a vármegyében, amely rendőri intézkedést igényelt. A balesetekben húszan sérültek meg.

A rendőrök emellett tizenkét ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból. Egyikük ráadásul balesetet is okozott. Az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, vezetői engedélyüket pedig bevonják.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Otthonában fogták el az ittas cserbenhagyó sofőrt

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Tompa térségében hétfő délután az árokba borult egy autó, miután egy ittas sofőr áttért a szemközti sávba. A vétlen autósnak félre kellett rántania a kormányt, hogy elkerülje az ütközést.

A balesetet fedélzeti kamera is rögzítette. A cserbenhagyó sofőr elhajtott a helyszínről, a rendőrök azonban később az otthonában fogták el.

66 autót foglaltak le gyorshajtás miatt a hosszú hétvégén

A jó idő miatt sokan indultak autózni. A rendőrség figyelmeztetése ellenére rengeteg volt a gyorshajtás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!