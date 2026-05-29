Eszét vette a szakítás: így állt bosszút a jászladányi nő

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján a Szoljon.hu arról ír, a 24 éves nő képtelen volt belenyugodni, hogy élettársi kapcsolata 2024 októberében végleg zátonyra futott. A szakítás után féktelen harag és bosszúvágy uralkodott el rajta, amit volt párja autóján töltött ki. A vád szerint a fiatal nő alig fél év alatt négyszer rongálta meg a férfi gépjárművét. Előbb baltával esett neki az utcán parkoló autónak, majd amikor a kocsit egy bekerített helyre menekítették, téglával dobálta meg. A legdurvább akciója során benzinnel locsolta le a járművet, és csak a szerencsén múlt, hogy végül nem sikerült meggyújtania. A dühöngő ex ámokfutása során közel félmillió forintos kárt okozott a férfinak.

Szakítás után elszabadult a pokol Jászladányban Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az anyóst is célba vette a szakítás után

Mivel a férfi autójának tönkretétele sem csillapította a haragját, a nő szintet lépett, és volt élettársa édesanyjának ingatlanát pécézte ki magának. 2025 januárjában egy kővel megrepesztette a ház egyik ablaküvegét. Hónapokkal később – egy újabb konfliktust követően – a nő visszatért a helyszínre, és a korábban már megsérült ablakot egy újabb kővel teljesen betörte.

A vádirat szerint a jászladányi nő a bűncselekmények elkövetése során olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy a környékbeliekben riadalmat és megbotránkozást keltsen.

Az ügyészség a garázda nővel szemben, halmazati büntetésül próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni.

