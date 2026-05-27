Elit sportoló lett a bűnszervezet feje

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a Bevetési Igazgatóság járőreivel szoros együttműködésben, egyetlen nap alatt huszonhét különböző helyszínen hajtottak végre összehangolt rajtaütést. A hatósági vizsgálat feltárta, hogy a professzionálisan felépített számlagyár mögött sem valós munkaerő, sem technikai eszközpark nem állt. A hálózat kizárólag arra szakosodott, hogy a megrendelő vállalkozások egyedi igényei szerint gyártson fiktív bizonylatokat. A portfólió megdöbbentően széles skálán mozgott a takarítástól és az építőipari tevékenységtől kezdve az informatikán, napelemes rendszerek telepítésén és szoftverfejlesztésen át egészen az online kampányokig és piackutatásokig bármiről kiállították a szükséges papírokat, amelyek mögött azonban soha nem történt tényleges teljesítés – írta a Zaol.hu.

Óriásit bukott a számlagyár, ráadásul nem akárki volt a működtetője

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A fiktív ügyletek egyedüli célja az volt, hogy a megrendelő cégek jogosulatlanul és drasztikusan csökkentsék a fizetendő adójukat. A pénzügyi folyamatokat szigorúan szabályozott láncolaton futtatták keresztül. A haszonhúzó vállalatok által elutalt összegek szinte azonnal továbblendültek az alsóbb szinteken elhelyezkedő, úgynevezett „bukócégek” bankszámláira. Onnan a pénzt rövid időn belül készpénzben vették fel, majd szigorú elszámolás mellett visszajuttatták a szervezet irányítóihoz, valamint a legfelső szinten álló megrendelő vállalkozások vezetőihez.

Kettős nyilvántartás volt a számlagyárban

A nyomozás adatai szerint a bűnszövetség működése a klasszikus, rendezetlen strómancégekkel ellentétben meglepően fegyelmezett és szisztematikus volt. Az illegális gépezet fenntartása érdekében a névleges ügyvezetőket – a lebukási kockázatot megfizetve – meghatározott időközönként, jelentős összegekkel kompenzálták.

A szervezet vezetősége a hivatalos és törvényes könyvelés mellett egy párhuzamos, titkos „fekete” nyilvántartást is vezetett, amelyben tűpontosan rögzítették az elcsalt adóforintokat és a visszaosztott készpénz útját. Ezt a merev, szinte katonás fegyelmet a hálózat élén álló egykori élsportoló biztosította, aki a sportvilágban szerzett szervezőkészségét és céltudatosságát állította a köztörvényes bűnözés szolgálatába.

Luxusórák és zár alá vett ingatlanok

A bizonyítékok beszerzésével párhuzamosan a hatóságok azonnal intézkedtek a bűnös úton szerzett vagyon visszaszerzéséről is. A vagyonbiztosítási intézkedések során több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű luxusautókat és prémium kategóriás karórákat foglaltak le, valamint zár alá vették az érintett bankszámlákat is, így a költségvetést ért kár jelentős része megtérülhet.

A nagyszabású akció mérlegeként a hatóságok 19 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a bíróság – az ügyészség indítványával egyetértve – három fő letartóztatását már el is rendelte.