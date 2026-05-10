Rettegnek a nők Kelenföldön, fényes nappal támadnak a szatírok – videóval

Egyre nagyobb a félelem Kelenföldön, ahol több nő is arról számolt be, hogy zaklatók és magukat mutogató férfiak tartják rettegésben a környéket. A szatír már fényes nappal is a járókelőkre támad, egyikük pedig egy fiatal nőt fizikailag is bántalmazott – számolt be a szatírok garázdálkodásáról a Tények.

Szatírok zaklatják a nőket Kelenföldön, fényes nappal maszturbálnak nyilvánosan

A szatír fényes nappal támadt a nőkre

A TV2 Tények beszámolója szerint az egyik férfi egy ház előtti lépcsőn ülve, lehúzott nadrággal végzett önkielégítést, miközben több járókelőnek is mutogatta magát. Egy fiatal nő mobiltelefonjával videóra vette a jelenetet,

azonban amikor megpróbált elsétálni mellette, a férfi megragadta a bokáját.

Az áldozat elmondása szerint a támadó rángatni kezdte, és azt követelte, hogy nézze végig, amit csinál. A nőnek végül sikerült elmenekülnie, de nem úszta meg. Az eset óta sokkos állapotban van, és fél egyedül kilépni az utcára. Az ügy különösen megviselte őt lelkileg, mert gyerekkorában Pesterzsébeten már látott utcai zaklatást.

Gyerek előtt is mutogatta magát

A fiatal nő arról is beszélt, hogy néhány perccel korábban egy kisgyermek és az édesanyja is találkozott a férfival. Elmondása szerint a gyerek sírt, az anya pedig arról tájékoztatta, hogy a férfi egy kapualjban állva mutogatta magát és önkielégítést végzett.

Több nő szerint sem biztonságos már a környék

A környéken élők szerint ráadásul nem egyetlen elkövetőről van szó. Egy másik Facebook-posztban arról írtak,

hogy néhány háztömbbel arrébb egy másik férfi is nőket zaklat az utcán, követi őket, és mutogatja magát.

A helyiek közül többen attól tartanak, hogy ezek az esetek tovább súlyosbodhatnak, ezért már nappal sem érzik magukat biztonságban az utcán.

A rendőrség megszólalt az ügyben

A TV2 megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A rendőrök közölték, hogy hivatalos bejelentés eddig nem érkezett hozzájuk az ügyben, ugyanakkor minden hasonló esetet komolyan vesznek, és fellépnek a zaklatókkal szemben.

