Óvodásokat figyelt, magához nyúlt egy férfi Törökszentmiklóson

Egy nő kiabálni kezdett, amikor meglátta, hogy egy sofőr masztrubálni kezd, miközben a gyerekeit figyeli Törökszentmiklós. Az óvodába menet történt a szeméremsértés, amely hatalmas felháborodást váltott ki a helyi családok körében, a szülők a közösségi oldalakon és személyesen is figyelmeztetik egymást a veszélyre.
Szeméremsértéssel gyanúsítanak egy férfit, aki óvodába tartó gyerekeket követett egy férfi autóval Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévő Törökszentmiklóson. Egy anya még látta is, hogy magához nyúl, amikor a kicsiket figyeli – írta meg a Szoljon.hu, amely részletesen beszámolt a pedofil történetéről.

A szeméremsértés Törökszentmiklóson nagy riadalmat keltett a szülők körében, a rendőrség már őrizetbe vett egy férfit az ügyben
Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Szeméremsértés Törökszentmiklóson: elkapták a pedofilt

Egy olvasói árulta el, hogy május 18-án reggel történt a felkavaró eset a Jókai út és az Arany János utca környékén. A levél írója szerint egy nő a kislányaival éppen óvodába tartott, amikor feltűnt mögöttük egy sötétkék autó és követni kezdte őket. A sofőr többször is lelassított mellettük, majd gyanúsan mozgott a Debreczenyi Imre utca és az Arany ABC környékén. Nem sokkal ezután az Aranykapu Óvodánál is megjelent. 

A nő benézett a kocsiba, és megdöbbentő dolgot látott: a férfi magához nyúlt, amikor az óvodásokat nézte.

A kisgyerekes anya azonnal kiabálni kezdett, mire a sofőr elhajtott, de ha minden igaz, még egyszer visszatért és megállt az óvoda előtt. Ennek ellenére, olyan sokkos állapotba kerültek a szülők, hogy a rendszámát elfelejtették feljegyezni. 

Akár öt évre is börtönbe csukhatják a pedofilt

Törökszentmiklóson egyre feszültebb a hangulat: a szülők az esetről beszélnek, az óvodák környékén és a közösségi oldalakon is óvatosságra intik egymást. 

Eközben elfogtak egy férfit, aki a szeméremsértéssel gyanúsítható.

 Alapesetben három évig, minősített esetben pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, amit tett, már, ha bűnösnek találja a bíróság. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Ez is érdekelheti: Drogozni tanította a 3 éves gyerekét egy kaposvári nő

Négy hónap után kiszabadulhatott a rácsok mögül az a nő, akiről korábban egy sokkoló videó került nyilvánosságra. Azért indult ellene eljárás, mert a felvételen drogozni tanította a saját gyerekét. Kattintson a részletekért!

 

