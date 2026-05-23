Óvodásokat figyelt, magához nyúlt egy férfi Törökszentmiklóson

Szeméremsértéssel gyanúsítanak egy férfit, aki óvodába tartó gyerekeket követett egy férfi autóval Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévő Törökszentmiklóson. Egy anya még látta is, hogy magához nyúl, amikor a kicsiket figyeli – írta meg a Szoljon.hu, amely részletesen beszámolt a pedofil történetéről.

A szeméremsértés Törökszentmiklóson nagy riadalmat keltett a szülők körében, a rendőrség már őrizetbe vett egy férfit az ügyben

Egy olvasói árulta el, hogy május 18-án reggel történt a felkavaró eset a Jókai út és az Arany János utca környékén. A levél írója szerint egy nő a kislányaival éppen óvodába tartott, amikor feltűnt mögöttük egy sötétkék autó és követni kezdte őket. A sofőr többször is lelassított mellettük, majd gyanúsan mozgott a Debreczenyi Imre utca és az Arany ABC környékén. Nem sokkal ezután az Aranykapu Óvodánál is megjelent.

A nő benézett a kocsiba, és megdöbbentő dolgot látott: a férfi magához nyúlt, amikor az óvodásokat nézte.

A kisgyerekes anya azonnal kiabálni kezdett, mire a sofőr elhajtott, de ha minden igaz, még egyszer visszatért és megállt az óvoda előtt. Ennek ellenére, olyan sokkos állapotba kerültek a szülők, hogy a rendszámát elfelejtették feljegyezni.

Akár öt évre is börtönbe csukhatják a pedofilt

Törökszentmiklóson egyre feszültebb a hangulat: a szülők az esetről beszélnek, az óvodák környékén és a közösségi oldalakon is óvatosságra intik egymást.

Eközben elfogtak egy férfit, aki a szeméremsértéssel gyanúsítható.

Alapesetben három évig, minősített esetben pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, amit tett, már, ha bűnösnek találja a bíróság.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.