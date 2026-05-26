Dráma Szentlőrincen: kitálalt a szomszédokról a negyedikről kizuhant Vanda nagymamája

Amint arról korábban beszámoltunk, május 18-án délelőtt szörnyű tragédia rázta meg a Baranya vármegyei Szentlőrincet. A Március 15. térnél lévő egyik társasház negyedik emeleti lakásából kizuhant egy fiatal lány. Vandáért mentőhelikopter érkezett, és bár a helyszínen még sikerült újraéleszteni, a kórházban végül belehalt a sérüléseibe.

A negyedik emeletről zuhant a mélybe a 17 éves Vanda Szentlőrincen Fotó: Bors

Amikor a rendőrök bejutottak az ingatlanba, szinte mindenhol dulakodás egyértelmű nyomaira bukkantak. A nyomozás során hamar kiderült, hogy a lakásban valóságos horror zajlott. A 17 éves Vanda és 22 éves barátja, L. Richárd között mindennaposak voltak a veszekedések, a pár kapcsolata korábban is többször fajult tettlegességig. A szomszédok a tragédia délelőttjén is vérfagyasztó üvöltést és sikoltozást hallottak a lakásból.

Menekülés közben, a negyedikről zuhant a mélybe Szentlőrincen

Vanda kétségbeesetten próbált egérutat nyerni agresszív párja elől, de a bezárt lakásból nem talált kiutat. Végső elkeseredésében a lakás negyedik emeleti erkélyére menekült, majd kizuhant onnan.

A férfi a kihallgatásán elismerte, hogy a tragédia előtt mindketten kristály nevű dizájner drogot és Frontin tablettát fogyasztottak, és azt is bevallotta, hogy verekedtek. Az emberölést azonban határozottan tagadja. A Pécsi Járásbíróság május 20-án elrendelte a férfi letartóztatását emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt.

Retteg a gyanúsított családja

A tragédia után teljesen elszabadultak az indulatok a két család között.

Azt mondták, hogy megölnek minket! Most már nekünk kell félnünk!”

– mondta elkeseredetten L. Richárd édesapja.

A helyieket is mélyen megrázta az eset. A tragédia másnapján a ház előtt valóságos zarándokhely alakult ki: a lakók, ismerősök mécsesekkel és virágokkal érkeztek a házhoz, hogy leróják tiszteletüket a meggyilkolt lány emléke előtt.

Kitálalt a nagymama: Miért nem segítettek a szomszédok?

A Bama.hu most arról ír, hogy a gyászoló családtagok képtelenek feldolgozni a veszteséget. Vanda nagymamája a szomszédok felelősségét firtatja, akik a tragédia után több helyen is arról nyilatkoztak, hogy rendszeresen hallották a pár veszekedéseit. Azonban mégsem tettek semmit.

Üzenem a szomszédoknak, hogy köszönjük szépen a segítségüket, hogy két nap, két éjjel végighallgatták a lánynak a sikoltozását és nem hívtak rendőrt”

– mondta feldúltan, könnyeivel küszködve az idős asszony.