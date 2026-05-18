„Örökre börtönbe kell kerülnie” – megszólalt a Szentlőrincen kizuhant lány édesanyja – videóval

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfő reggel kizuhant egy 17 éves lány egy társasház negyedik emeletéről. Szentlőrinc lakóit sokkolta a tragédia, a fiatal lány életét a kórházban sem tudták megmenteni.

Ebből az ablakból zuhant ki a negyedik emeletről a 17 éves szentlőrinci lány

Szentlőrinc gyászolja a 17 éves lányt

Az ismerősök szerint Vanda gyönyörű, kedves és életvidám lány volt, aki előtt még ott állt az egész élet.

A tragédia helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak, de a lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy végül meghalt.

A Bors úgy tudja, hogy a fiatalt nagyon megviselte, hogy a közelmúltban elveszítette az édesapját.

A szülők példamutatóan nevelték a gyerekeket. Mindannyiuknak biztos jövőt szántak, a cél érdekében pedig rengeteget dolgoztak

– mondta a család egyik közeli ismerőse.

Megszólalt a kizuhant lány édesanyja

A lap elérte az elhunyt lány édesanyját is, aki megtörten beszélt a tragédiáról.

Abban tudnak segíteni, hogy az az ember, aki megölte a lányomat, örökre börtönbe kerüljön!

– mondta a gyászoló édesanya.

A nő hozzátette, egyelőre nincs ereje részletesebben beszélni a történtekről.

Féltékenység állhatott a háttérben

A rendőrség jelenleg ismeretlen tettes ellen nyomoz emberölés miatt. Egy családtag szerint Vandának nagyon problémás volt a párkapcsolata.

A férfi állandóan féltékenykedett, amit szegény kislány egyre nehezebben viselt

– nyilatkozta a rokon.

A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.