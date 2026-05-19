Szentlőrinci tragédia: ezért zuhant ki a 17 éves lány a negyedik emeletről

Ahogy azt az Origo is megírta: hétfő reggel egy 17 éves lány esett ki egy szentlőrinci társasház negyedik emeletéről, majd életét vesztette. A tragédia után most egyre több részlet derül ki arról, mi történhetett a lakásban a végzetes zuhanás előtt. A Police.hu számolt be a legfrissebb fejleményekről.

Szétszakadt szúnyogháló az ablakon, innen esett ki Szentlőrincen a 17 éves lány

Fotó: Részlet a Tények videójából

Tragédia egy szentlőrinci lakásban

A kizuhant fiatal életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, de később a kórházban meghalt. A Police.hu tájékoztatása szerint a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, mert az idegenkezűséget nem lehetett kizárni. A nyomozás során kiderült, hogy a 22 éves férfi és a lány kapcsolata korábban is viharos volt, több alkalommal összevesztek, és a konfliktusok nem egyszer tettlegességig fajultak.

Sikolyokat hallottak a szomszédok

A május 18-ai eset előtt a szomszédok üvöltést és sikoltozást hallottak a negyedik emeleti lakásból. A helyszínre érkező rendőrök szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi bántalmazta a lányt, aki megpróbált kijutni a lakásból, azonban ezt nem tudta megtenni. A nyomozók gyanúja szerint a fiatal végül a folyamatos bántalmazás hatására menekülés közben ugorhatott ki az erkélyről. Az eset pontos körülményeit jelenleg is szakértők bevonásával vizsgálják.

Kristályt fogyasztottak a tragédia előtt

A 22 éves férfit előállították, majd kihallgatták a rendőrök. Vallomásában elismerte, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, valamint azt is, hogy összeverekedtek.

Az emberölést ugyanakkor tagadta.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását.