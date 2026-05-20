„Ezt a lényt csak állatnak lehet nevezni” – megszólalt a Szentlőrincen kizuhant lány testvére

Sikolyok, dulakodás és kétségbeesett segélykiáltások zavarták meg a szentlőrinci panelház nyugalmát azon a reggelen, amikor a 17 éves Vanda kizuhant a negyedik emeletről. A szentlőrinci tragédia ügyében emberölés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.
A szentlőrinci tragédia előtt is próbálták megmenteni a lányt
A 17 éves S. Vanda testvére a Borsnak beszélt arról, hogy a család régóta próbálta óvni a lányt a barátjától, Richárdtól.
A férfi szerint a kapcsolat kezdettől problémás volt.
Ez egy rosszéletű gyerek volt, már kiskorában is meggyűlt a baja a törvénnyel"
– mondta a gyászoló testvér.
Állítása szerint Vandát többször is hazavitték, de a lány mindig visszament a férfihoz.
Ez a szemétláda állandóan verte. Többször elhoztuk tőle, de Vanda visszaszökött hozzá"
– mondta.
Sikolyokat és dulakodást hallottak a szomszédok
A tragédia napján a szomszédok kiabálásra, dulakodásra és segélykiáltásokra lettek figyelmesek. Nem sokkal később a lány kizuhant a negyedik emeleti lakásból.
A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, a fiatal életéért hosszú ideig küzdöttek, de végül a kórházban meghalt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A férfit őrizetbe vették. A kihallgatása során elismerte, hogy kristályt fogyasztottak és összevesztek, a gyilkosságot azonban tagadta.
Vérnyomokról és csavarhúzóról beszélt a testvér
A gyászoló báty szerint napokig nem tudták elérni Vandát.
A lakás bejárati ajtajának kilincse le volt szerelve, az ingatlanban pedig minden véres volt"
– állította.
A férfi szerint Richárd csavarhúzóval és egy felszedett szegélyléccel is bántalmazhatta a lányt.
A család korábban több sérülést is látott Vandán.
Volt, hogy meg volt vágva a lába. Máskor azt láttuk, hogy elnyomtak rajta egy csikket"
– mondta megtörten a testvér.
„Ezt a lényt csak állatnak lehet nevezni”
A család szerint a férfi még dicsekedett is azzal, amit a lánnyal tett.
A testvér állítása szerint videóchatekben mesélt az ismerőseinek a bántalmazásokról, és intim felvételeket is készített a 17 éves lányról.
Ez nem ember! Ezt a lényt csak állatnak lehet nevezni"
– fogalmazott feldúltan.
A nyomozóknak most azt kell tisztázniuk, hogy a lány pontosan hogyan zuhant ki a negyedik emeleti lakásból.