„Ezt a lényt csak állatnak lehet nevezni” – megszólalt a Szentlőrincen kizuhant lány testvére

Sikolyok, dulakodás és kétségbeesett segélykiáltások zavarták meg a szentlőrinci panelház nyugalmát azon a reggelen, amikor a 17 éves Vanda kizuhant a negyedik emeletről. A szentlőrinci tragédia ügyében emberölés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

Késő estig dolgoztak a rendőrök a szentlőrinci tragédia helyszínén

A szentlőrinci tragédia előtt is próbálták megmenteni a lányt

A 17 éves S. Vanda testvére a Borsnak beszélt arról, hogy a család régóta próbálta óvni a lányt a barátjától, Richárdtól.

A férfi szerint a kapcsolat kezdettől problémás volt.

Ez egy rosszéletű gyerek volt, már kiskorában is meggyűlt a baja a törvénnyel"

– mondta a gyászoló testvér.

Állítása szerint Vandát többször is hazavitték, de a lány mindig visszament a férfihoz.

Ez a szemétláda állandóan verte. Többször elhoztuk tőle, de Vanda visszaszökött hozzá"

– mondta.

A családja szerint Vanda sokat szenvedett a párkapcsolatában

Sikolyokat és dulakodást hallottak a szomszédok

A tragédia napján a szomszédok kiabálásra, dulakodásra és segélykiáltásokra lettek figyelmesek. Nem sokkal később a lány kizuhant a negyedik emeleti lakásból.

A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, a fiatal életéért hosszú ideig küzdöttek, de végül a kórházban meghalt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A férfit őrizetbe vették. A kihallgatása során elismerte, hogy kristályt fogyasztottak és összevesztek, a gyilkosságot azonban tagadta.

Vérnyomokról és csavarhúzóról beszélt a testvér

A gyászoló báty szerint napokig nem tudták elérni Vandát.

A lakás bejárati ajtajának kilincse le volt szerelve, az ingatlanban pedig minden véres volt"

– állította.

A férfi szerint Richárd csavarhúzóval és egy felszedett szegélyléccel is bántalmazhatta a lányt.

A család korábban több sérülést is látott Vandán.

Volt, hogy meg volt vágva a lába. Máskor azt láttuk, hogy elnyomtak rajta egy csikket"

– mondta megtörten a testvér.

„Ezt a lényt csak állatnak lehet nevezni”

A család szerint a férfi még dicsekedett is azzal, amit a lánnyal tett.

A testvér állítása szerint videóchatekben mesélt az ismerőseinek a bántalmazásokról, és intim felvételeket is készített a 17 éves lányról.

Ez nem ember! Ezt a lényt csak állatnak lehet nevezni"

– fogalmazott feldúltan.